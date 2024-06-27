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  • Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
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Philips Avent Natural ResponseOefenbeker

SCF263/61

4.9
| (27) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby
De Natural-trainerkit helpt je baby met de overstap naar zijn of haar eerste beker. De comfortabele handgrepen helpen je baby met het zelf vasthouden van de fles tijdens het drinken van de vertrouwde speen.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Maak de overstap naar een drinkbeker gemakkelijker voor je baby

  • 1 beker

  • 150 ml

  • 6 m+

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en hebben rubber voor een stevige grip.

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.9

van 5

27

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

3
2
1

27/06/2024

Deutschland

Deutschland

fantastisches Produkt

Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

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26/06/2024

Deutschland

Deutschland

Baby-Trinkflasche

Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.

Voordelen

Läuft nicht aus

Nadelen

Zu klein

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Deze review is gemaakt voor Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

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Deze review is gemaakt voor Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

20/06/2024

Deutschland

Deutschland

Super Trinklernflasche

Ich finde die Trinklernflasche super, weil unser Sohn sofort alleine getrunken hat. Die Füllmenge ist genau richtig. Die Griffe an den Seiten sind schön handlich. Das Mundstück ist schön weich und daher super für den Start geeignet. Wäre super wenn es dazu noch mehr Aufsätze geben würde mit anderen Mundstück. Die Flasche ist sonst echt super. Tolles Design. Einfach weiterzuempfehlen.

Voordelen

Handlich

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Deze review is gemaakt voor Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

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