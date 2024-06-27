Unser 8 Monate alter Sohn liebt den Philips Avent Natural Response Trinklernbecher. Für ihn ist es der perfekte Übergang vom Stillen zum eigenständigen Trinken, vor allem wegen des innovativen Trinkventils. Durch das ergonomische Design rutscht der Becher nicht so leicht aus der Hand und dank der auslaufsicheren Konstruktion habe ich mir schon diverse Putzaktionen erspart. Die Reinigung ist wirklich schnell und einfach und ich muss mir keine Sorgen um Bakterien, Schimmel, etc. machen. Ich kann den Philips Avent Trinklernbecher allen Müttern empfehlen, die ihrem Kind einen sanften Übergang vom Stillen oder der Flasche zum eigenständigen Trinken ermöglichen möchten.