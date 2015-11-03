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  • Verzachtend voor het tandvlees als je baby tandjes krijgt
  • Verzachtend voor het tandvlees als je baby tandjes krijgt
  • Verzachtend voor het tandvlees als je baby tandjes krijgt
  • Verzachtend voor het tandvlees als je baby tandjes krijgt

Niet meer leverbaar

Philips AventBijtring Olifant

SCF199/00

4.5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Verzachtend voor het tandvlees als je baby tandjes krijgt
De Philips Avent-bijtring is ontworpen om pijn van doorkomende tandjes te verminderen. De bijtring kan in de koelkast worden gekoeld om de pijn aan het tandvlees bij het doorkomen van tandjes te verzachten.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

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Bereikt tandjes voor, achter en in het midden

Verzachtend voor het tandvlees als je baby tandjes krijgt

  • 3m+

  • Tandjes voor, achter en in het midden

Kalmeert en masseert pijnlijk tandvlees

Gemakkelijk vast te houden dankzij het lichtgewicht ontwerp

Gemakkelijk vast te houden dankzij het lichtgewicht ontwerp

Afkoelen in koelkast voor extra comfort

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

03/11/2015

France

France

Genial!

Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

24/09/2015

France

France

Geverifieerde koper

utile

Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

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