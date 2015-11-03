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Niet meer leverbaar
3m+
Tandjes voor, achter en in het midden
Gemakkelijk vast te houden dankzij het lichtgewicht ontwerp
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
getget
24/09/2015
France
Geverifieerde koper
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.