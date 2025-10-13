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  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
  • De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby

Philips Aventultra soft-fopspeen

SCF222/22

4.7
| (733) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan

1 Prijs

De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby
De Philips Avent ultra soft-fopspeen is ideaal voor de gevoelige huid. Het superzachte* flexibele schildje volgt de rondingen van de wangen van je baby, voor minder huidvlekken, minder irritatie en meer comfort.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Flexibel schildje voor een comfortabele pasvorm

De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby

  • ultrazacht en flexibel

  • 6-18 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

Zacht, flexibel schildje voor minder huidvlekken en minder irritatie

Zacht, flexibel schildje voor minder huidvlekken en minder irritatie

De gevoelige huid heeft extra verzorging nodig. Dankzij onze beschermingstechnologie volgt de speen de natuurlijke rondingen van je baby's gezichtje voor een comfortabele pasvorm. Zo krijgt je kleintje veel minder last van huidvlekken en irritatie.

Afgerond schildje voor extra comfort elke dag

Afgerond schildje voor extra comfort elke dag

Ons afgeronde schildje minimaliseert de druk voor meer comfort en is zacht voor de wangen.

Geliefd bij baby's wereldwijd*

Geliefd bij baby's wereldwijd*

Ongeveer 98% van de moeders gaf aan dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert, toen we vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconenspenen met textuur.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-961244

Recensies

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4.7

van 5

733

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

13/10/2025

Nederland

Nederland

Fijne spenen met bewaarbakje en uitkookbakje

Heel fijne speen! Vooral nu ons kindje verkouden is, is deze speen ideaal: hij zit niet tegen haar neus aan, maar juist mooi een stukje eronder, wat het ademen makkelijker maakt. Er zit ook een superhandig bakje bij, waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden. Het enige kleine verbeterpuntje zou zijn als de speen glow-in-the-dark was, zodat ze ‘s nachts makkelijker zelf haar speentje terug kan vinden.

Voordelen

Fijne speen dat niet tegen de neus aanzit, superhandig bakje waarin je de speentjes kunt uitkoken én hygiënisch kunt meenemen zonder dat ze vies worden.

Nadelen

Het is geen glow-in-the-dark speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

07/10/2025

Nederland

Nederland

Comfortabele en duurzame speen voor gevoelige huid

Ik heb deze speentjes ontvangen om te testen en ben erg tevreden. Ze zijn superzacht, veroorzaken geen rode plekjes en hebben een fijne orthodontische vorm. De 80% plantaardige materialen en het handige sterilisatiehoesje zijn mooie extra’s. Het is duurder dan normale speentjes, maar de kwaliteitsverschil merk je wel meteen en is het zeker waard.

Voordelen

Zacht, huidvriendelijk en duurzaam

Nadelen

Duurder dan andere merken

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

04/10/2025

Nederland

Nederland

Super speen!

Nav onze moeizame zoektocht, toch de topper gevonden

Voordelen

Altijd dezelfde kunnen gebruiken, en hij neemt altijd genoegen met deze!

Nadelen

Hij neemt geen genoegen meer met een ander

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Pacifier SCF093/05 ultra soft

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Ontwikkeld in samenwerking met moeders en deskundigen uit de gezondheidszorg

  2. Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder consumenten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en ultra soft-fopspenen

  3. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  4. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  5. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  6. 85% van de ondervraagde moeders vindt deze fopspeen zachter dan acht vergelijkbare modellen van andere toonaangevende merken. Onafhankelijk onderzoek, Verenigde Staten, februari 2017