ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Shaver series 9000 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Shaver series 9000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9171/31

Shaver series 9000 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Registreer uw product

Ontvang uw uitgebreide garantie

Registreer binnen 90 dagen na aankoop en krijg uitgebreide garantie (er kunnen voorwaarden van toepassing zijn).

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

Gebruikershandleiding

  • versie: 1
  • PDF bestand, 21.6 MB
  • 6 May 2025

EU-conformiteitsverklaring - English (US)

  • ZIP bestand, 1.2 MB
  • 14 April 2022

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen

Garantie en service

Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product

Garantie

Ons beleid voor productgarantie

Reparatie of omruiling

Laat uw defecte product repareren of omruilen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.