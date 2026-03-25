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Refurbishment
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Beschermende SkinGlide-coating
SteelPrecision-mesjes
Motion Control-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Door Philips gereviseerde producten worden zorgvuldig vernieuwd volgens hoge kwaliteitsnormen, waardoor geretourneerde producten een tweede leven krijgen. Ze bieden een duurzamere en betaalbaardere manier om te kiezen voor de kwaliteit van Philips, met 2 jaar garantie en volledige klantenservice.
Een beschermende coating bevindt zich tussen de scheerkoppen en uw huid om het scheren soepeler te laten verlopen. Deze laag is gemaakt met tot wel 250.000 micro-tech bolletjes per vierkante centimeter en verbetert het glijvermogen over de huid met tot 30%***, wat helpt om irritatie te verminderen en comfortabel dagelijks scheren te ondersteunen.
Met tot wel 90.000 bewegingen per minuut snijden de SteelPrecision-mesjes per beweging meer haren af voor een gladde en efficiënte scheerbeurt. De 45 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en in Europa vervaardigd voor betrouwbare scheerprestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met niet-gecoat materiaal
Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
* Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000- en GroomTribe-app in 2019.
* * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette