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Beschermende SkinGlide-coating
SteelPrecision-mesjes
Motion Control-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating. Deze bestaat uit tot 2000 microtechparels per vierkante millimeter en vermindert de wrijving op de huid met 25%* om irritatie te minimaliseren.
De 45 zelfslijpende SteelPrecision-mesjes van dit Philips-scheerapparaat werken krachtig maar zacht, maken tot wel 90.000 knipbewegingen per minuut, en scheren meer haar per beweging** voor een strakke, comfortabele scheerbeurt.
Een elektrisch scheerapparaat met technologie met bewegingssensoren houdt bij hoe u zich scheert en begeleidt u naar een efficiëntere scheertechniek. Na slechts drie scheerbeurten bereikte het merendeel van de mannen een betere scheertechniek met minder scheerbewegingen**.
4.3
van 5
2959
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Paul DB
25/03/2026
België
Geverifieerde koper
Topproduct aan een eerlijke prijs.
Zeer goed scheerapparaat aan een aangename prijs. Comfortabel en voorzien van alle accesoires. Topproduct,net zoals mijn vroegere Philips scheerapparaten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Webzot
16/03/2026
België
Geverifieerde koper
Scheren zonder zorgen
Eindelijk eens een scheerapparaat waarbij ik geen uitslag krijg op mijn keel. Door deze reden scheer ik me al jaren met een scheermes. Nu wou de zoon een elektrisch apparaat. We hebben samen gezocht en gevonden. De meeste mensen zijn er tevreden van, en toch hoor je veel dat uitslag in de hals bij dit toestel niet voorkomt.
Voordelen
Goed scheren, zonder uitslag.
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
E.Boyen
24/02/2026
België
Geverifieerde koper
Het produkt doet wxat het belooft.
De shaver scheert bijzonder glad,is gemakkelijk netjes te houden en ik heb geen last van brandende wangen;
Voordelen
Scheert glad.Gemakkelijk in gebruik
Nadelen
Prijzig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met niet-gecoat materiaal
Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
* Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000- en GroomTribe-app in 2019.
* * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette