Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
S5885/35
Ga naar de winkel
Registreer uw product
Registreer binnen 90 dagen na aankoop en krijg uitgebreide garantie (er kunnen voorwaarden van toepassing zijn).
Data Act Document
Lijst met ingrediënten - English (US)
Alles (12)
Hoe kan ik de scheerhoofden van mijn Philips-scheerapparaat verwijderen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Hoe maak ik mijn Philips-scheerapparaat schoon?
Wat betekenen symbolen op mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
USB-wandadapter HQ87
ShaversReinigingsborstel
ShaversOplader
AccessoriesQuick Clean Pod
Shavers Reinigingsborstel
USB-kabel
OneBlade& Shaver series 5000Zacht opbergetui
Shaver series 5000Onderkant scheerunit
Shaver series 5000Beugel
ShaverInstelbare baardstyler 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Neustrimmer
ShaversReinigingsstation
Shaver Etui
ShaversBeschermkap
SH71Vervangende scheerhoofden
Mijn Philips-scheerapparaat maakt een hard geluid
Mijn Philips-scheerapparaat lekt water
Ik heb huidproblemen na het gebruik van mijn Philips-scheerapparaat
Mijn Philips-scheerapparaat werkt niet
Ik kan de USB-adapter/-oplader voor mijn Philips-product niet vinden