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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
4.3
van 5
3606
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
RDB blauw
28/07/2026
België
Geverifieerde koper
Excellent product
Goed product, scheert snel en glad zonder irritatie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-06-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-06-08
27/07/2026
België
Geverifieerde koper
Tevreden klant
Voor mij is het een perfecte machine! Scheert zeer glad en een handige vorm.
Voordelen
Prijs kwaliteit Super
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Date of Use 2026-07-01
VHRO
03/04/2026
België
Geverifieerde koper
Voldoet aan verwachtingen, ligt goed in de hand, ergonomisch.
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren