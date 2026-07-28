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        Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

        S5885/35

        4.3
        | (3606) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
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        4.3

        van 5

        3606

        Reviews & awards

        86%

        beveelt dit product aan

        28/07/2026

        België

        België

        Geverifieerde koper

        Excellent product

        Goed product, scheert snel en glad zonder irritatie

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-06-08

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-06-08

        27/07/2026

        België

        België

        Geverifieerde koper

        Tevreden klant

        Voor mij is het een perfecte machine! Scheert zeer glad en een handige vorm.

        Voordelen

        Prijs kwaliteit Super

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-07-01

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Date of Use 2026-07-01

        03/04/2026

        België

        België

        Geverifieerde koper

        Voldoet aan verwachtingen, ligt goed in de hand, ergonomisch.

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

        Deze review is gemaakt voor Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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