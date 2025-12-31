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Niet meer leverbaar
RI9127/12
EP3243/50R1
EP3551/00R1
EP5310/10R1
EP5310/20R1
EP5331/10R1
EP5334/10R1
EP5360/10R1
SM5460/10R1
SM7580/00R1
SM7583/00R1
voor Saeco-espressomachines
vet, 2x O-ringen en borstel
Regelmatig smeren van de kogellagers met de Saeco-onderhoudskit verlengt de levensduur van de koffiezetunit, een van de meest essentiële onderdelen van de espressomachine
Regelmatige vervanging van de O-ringen en de kogellagers verlengt de levensduur van de koffiezetunit, een van de meest essentiële onderdelen van de espressomachine
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