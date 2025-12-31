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  • Onderhoudskit voor espressomachines
  • Onderhoudskit voor espressomachines
  • Onderhoudskit voor espressomachines
  • Onderhoudskit voor espressomachines

Niet meer leverbaar

Philips SaecoOnderhoudskit

RI9127/12

1 Prijs

Onderhoudskit voor espressomachines
Bescherm uw Saeco-espressomachine met deze handige Saeco-onderhoudskit RI9127/12.
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Speciaal voor Saeco-espressomachines

Onderhoudskit voor espressomachines

  • voor Saeco-espressomachines

  • vet, 2x O-ringen en borstel

Regelmatig smeren verlengt de levensduur van de koffiezetunit

Regelmatig smeren van de kogellagers met de Saeco-onderhoudskit verlengt de levensduur van de koffiezetunit, een van de meest essentiële onderdelen van de espressomachine

Vervang de O-ringen regelmatig om de levensduur te verlengen

Regelmatige vervanging van de O-ringen en de kogellagers verlengt de levensduur van de koffiezetunit, een van de meest essentiële onderdelen van de espressomachine

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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