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Trimmen, scheren en stylen
Geschikt voor haar van alle lengtes
4 opzetbare stoppelkammen
Oplaadbaar, nat en droog te gebruiken
Philips OneBlade is een revolutionair hybride styler, ontworpen voor het trimmen, scheren en stylen van haar van alle lengtes. De unieke OneBlade-technologie heeft een snel bewegend mesje, wat met 200 bewegingen per seconde moeiteloos haar van iedere lengte afscheert.
Trim uw baard op de gewenste stoppellengte. Uw Philips OneBlade-scheermes wordt geleverd met 4 stoppelbaardkammen. 1 mm voor een '5 o'clock shadow', 2 mm voor een korte stoppelbaard, 3 mm voor een normale stoppelbaard en 5 mm voor een lange stoppelbaard.
Creëer zelf strakke lijnen en perfecte contouren door het mesje in elke gewenste richting te bewegen.
4.3
van 5
4425
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Rasper.
03/07/2025
België
Geverifieerde koper
Heel praktisch en praktische geen onderhoud.
Zelfde als met zeep scheren, met af en toe een kleine hap eruit!
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje
voorbeeld Jansen
22/09/2023
België
Geverifieerde koper
produkt voldoet aan mijn verwachtingen
Ik gebruik dagelijks OneBlade : compact toestel ,handig in gebruik, zeer gemakkelijke bediening, mesjes gaan lang mee. Handig toestel om mee te nemen op reis.
Voordelen
compact, doet wat het moet. Gemakkelijke bediening.
Nadelen
nihil voor mij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht
Wienerberger
03/12/2021
België
Geverifieerde koper
Super
Het beste op de markt, super licht en uitstekend resultaat
Voordelen
Prima baardtrimmer
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.