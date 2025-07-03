ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes

OneBlade

QP2530/20

4.3
| (4425) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Trim, scheer en style haar van alle lengtes
Trim, scheer en style haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade. Deze hybride styler is speciaal ontworpen voor mannen die graag variëren in hun baardstijl. Het snel bewegend mesje, met unieke OneBlade-technologie, maakt 200 bewegingen per seconde en scheert haar van iedere lengte moeiteloos en comfortabel af. Trim je baard met een van de meegeleverde stoppelkammen en creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. OneBlade volgt de contouren van je gezicht voor een comfortabele scheer- en trimbeurt.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

All-in-one styler voor precisie en prestaties. OneBlade

Trim, scheer en style haar van alle lengtes

  • Trimmen, scheren en stylen

  • Geschikt voor haar van alle lengtes

  • 4 opzetbare stoppelkammen

  • Oplaadbaar, nat en droog te gebruiken

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Philips OneBlade is een revolutionair hybride styler, ontworpen voor het trimmen, scheren en stylen van haar van alle lengtes. De unieke OneBlade-technologie heeft een snel bewegend mesje, wat met 200 bewegingen per seconde moeiteloos haar van iedere lengte afscheert.

Trimmen

Trimmen

Trim uw baard op de gewenste stoppellengte. Uw Philips OneBlade-scheermes wordt geleverd met 4 stoppelbaardkammen. 1 mm voor een '5 o'clock shadow', 2 mm voor een korte stoppelbaard, 3 mm voor een normale stoppelbaard en 5 mm voor een lange stoppelbaard.

Strakke lijnen en perfecte contouren

Strakke lijnen en perfecte contouren

Creëer zelf strakke lijnen en perfecte contouren door het mesje in elke gewenste richting te bewegen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

4425

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

03/07/2025

België

België

Geverifieerde koper

Heel praktisch en praktische geen onderhoud.

Zelfde als met zeep scheren, met af en toe een kleine hap eruit!

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje

22/09/2023

België

België

Geverifieerde koper

produkt voldoet aan mijn verwachtingen

Ik gebruik dagelijks OneBlade : compact toestel ,handig in gebruik, zeer gemakkelijke bediening, mesjes gaan lang mee. Handig toestel om mee te nemen op reis.

Voordelen

compact, doet wat het moet. Gemakkelijke bediening.

Nadelen

nihil voor mij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht

03/12/2021

België

België

Geverifieerde koper

Super

Het beste op de markt, super licht en uitstekend resultaat

Voordelen

Prima baardtrimmer

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.