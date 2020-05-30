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  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
  • Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.

OneBlade IntimateSkinProtect-mesje

QP229/50

4

| (185) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.

De Philips OneBlade Intimate is ontworpen voor een zachte scheerbeurt op gevoelige plekken. De unieke huidbeschermer biedt u extra zekerheid bij het ontharen van uw intieme zones.

Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

OneBlade Intimate SkinProtect-mesje

OneBlade Intimate
SkinProtect-mesje

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Voor intieme gebieden

Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.

  • Voor intieme gebieden

  • 2 x SkinProtect-mesje

  • Past op alle OneBlade-handgrepen

  • Elk mesje gaat tot 4 maanden mee**

Snijdt door het haar, niet door uw zelfvertrouwen

Snijdt door het haar, niet door uw zelfvertrouwen

De unieke technologie van OneBlade is ontwikkeld om het scheren zo eenvoudig mogelijk te maken. Met het sneldraaiende mesje (12.000 toeren per minuut) onthaart hij snel en efficiënt, of u nu stoppels verwijdert, uw baard wil shapen of daar beneden gaat scheren.

Een extra beschermingslaag voor gevoelige zones

Een extra beschermingslaag voor gevoelige zones

Het OneBlade SkinProtect-mesje voegt een extra beschermingslaag toe waar u dat het meest nodig hebt. Het beschermende ontwerp volgt de contouren van gevoelige zones zoals oksels en intieme zones nauwkeurig, zonder te dicht bij de huid te komen. Ontworpen om ontharen op intieme zones comfortabel te houden.

Mesjes die lang meegaan*, eenvoudig te vervangen

Mesjes die lang meegaan*, eenvoudig te vervangen

De duurzame roestvrijstalen mesjes van de OneBlade zijn ontworpen om lang scherp te blijven. Voor het beste resultaat raden we aan om het mesje elke 4 maanden te vervangen*.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.0

van 5

185

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

30/05/2020

België

België

Geverifieerde koper

Scherp

Snel en correct geleverd. Doet wat ik ervan verwacht. Mogelijkheid om langs 2 kanten te trimmen.

Voordelen

Indicatie van slijtage, gemakkelijk te monteren.

Nadelen

Prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje

26/02/2019

België

België

Geverifieerde koper

altijd glad en geen steken in je vel

voor die prijs koop je nooit nog een scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

07/01/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zoals beloofd

Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.

Voordelen

Werkt prima.

Nadelen

Verkrijgbaarheid mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Date of Use 2022-01-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Date of Use 2022-01-07

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.

  2. Verpakking op basis van recyclebaar papier