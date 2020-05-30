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Ongekende huidbescherming voor je intieme zone.
De Philips OneBlade Intimate is ontworpen voor een zachte scheerbeurt op gevoelige plekken. De unieke huidbeschermer biedt u extra zekerheid bij het ontharen van uw intieme zones.
Dit product
OneBlade Intimate
SkinProtect-mesje
23,59 €
OneBlade Intimate
SkinProtect-mesje
17,99 €
€ 23,59
€ 23,59
Voor intieme gebieden
2 x SkinProtect-mesje
Past op alle OneBlade-handgrepen
Elk mesje gaat tot 4 maanden mee**
De unieke technologie van OneBlade is ontwikkeld om het scheren zo eenvoudig mogelijk te maken. Met het sneldraaiende mesje (12.000 toeren per minuut) onthaart hij snel en efficiënt, of u nu stoppels verwijdert, uw baard wil shapen of daar beneden gaat scheren.
Het OneBlade SkinProtect-mesje voegt een extra beschermingslaag toe waar u dat het meest nodig hebt. Het beschermende ontwerp volgt de contouren van gevoelige zones zoals oksels en intieme zones nauwkeurig, zonder te dicht bij de huid te komen. Ontworpen om ontharen op intieme zones comfortabel te houden.
De duurzame roestvrijstalen mesjes van de OneBlade zijn ontworpen om lang scherp te blijven. Voor het beste resultaat raden we aan om het mesje elke 4 maanden te vervangen*.
4.0
van 5
185
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Kvds
30/05/2020
België
Geverifieerde koper
Scherp
Snel en correct geleverd. Doet wat ik ervan verwacht. Mogelijkheid om langs 2 kanten te trimmen.
Voordelen
Indicatie van slijtage, gemakkelijk te monteren.
Nadelen
Prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje
Fluffy
26/02/2019
België
Geverifieerde koper
altijd glad en geen steken in je vel
voor die prijs koop je nooit nog een scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Hoi!
07/01/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Zoals beloofd
Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.
Voordelen
Werkt prima.
Nadelen
Verkrijgbaarheid mesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Date of Use 2022-01-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Date of Use 2022-01-07
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.
Verpakking op basis van recyclebaar papier