Al jaren lang scheer ik mij met 'n Philips scheerapparaat. Dit scheerapparaat is echt 'n topper. Een van de betere die Philips ooit heeft voortgebracht. Ik heb het dan over de nieuwe PT927/18 uit de 5000 serie van Philips. Heb dit scheerapparaat al 'n tijdje in mijn bezit. Ik gebruik het dagelijks. Hij scheert geweldig; glad en vriendelijk voor de huid. Het ligt fijn in de hand. De mesjes zijn eenvoudig te verwijderen waardoor je ze makkelijk schoon kunt maken (denk hierbij aan huidvet!) of vernieuwen. Het opladen van een lege accu gaat snel. Ook het aantal scheerbeurten per lading is aanzienlijk. Kortom een zeer goed en gebruiksvriendelijk scheerapparaat, zijn prijs zeker waard. Een aanrader.