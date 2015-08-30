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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Niet meer leverbaar

Shaver series 5000 PowerTouchElektrisch apparaat voor droog scheren

PT927/21

4.3
| (104) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
TripleTrack
De PowerTouch Pro geeft uw ochtend een boost. Nu met een langere scheerduur per oplaadbeurt, volledig afspoelbare scheerhoofden en TripleTrack-messen voor een snel resultaat. Met PowerTouch Pro verloopt uw ochtendroutine een stuk sneller.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheer 50% meer bij iedere beweging

TripleTrack

  • Bewegende TripleTrack-scheerhoofden

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Uitklaptrimmer

  • Jet Clean-systeem

TripleTrack-mesjes dekken 50% meer huidoppervlak tegelijk

TripleTrack-mesjes dekken 50% meer huidoppervlak tegelijk

De TripleTrack-scheerhoofden - met 3 ringen met scheermesjes - scheren 50% meer huidoppervlak in één keer. Met de DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u zowel lange haren als stoppels comfortabel af.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.

DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

104

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

30/08/2015

België

België

Geverifieerde koper

Doodgewoon topkwaliteit

Ja ik ben al jaren aan een stuk voor toestellen e.d een philips gebruiker.Daarom kocht ik nu terug een scheermachine van dit merk. Wat moet ik daarnu op zeggen,dit toestel voldoet voor 100% aan mijn wensen.Dus topkwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren

07/08/2015

België

België

Geverifieerde koper

uitstekend product

scheert zonder problemen langere baardgroei, jet clean werkt goed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Elektrisch apparaat voor droog scheren

06/08/2015

België

België

Zonder boe of ba dit is een topproduct voor zijn prijs

heb al enkele scheeraparaten versleten,eindelijk vond ik 1. dat me glad kan scheren,geluid van aparaat is zeer stil,echt een aanrader voor iedereen. Dit is een Topproduct

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 