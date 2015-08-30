Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Terug naar je routine
20% korting met voucher* B2R20
Niet meer leverbaar
Bewegende TripleTrack-scheerhoofden
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Uitklaptrimmer
Jet Clean-systeem
De TripleTrack-scheerhoofden - met 3 ringen met scheermesjes - scheren 50% meer huidoppervlak in één keer. Met de DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u zowel lange haren als stoppels comfortabel af.
De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
4.3
van 5
104
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
ludovicus
30/08/2015
België
Geverifieerde koper
Doodgewoon topkwaliteit
Ja ik ben al jaren aan een stuk voor toestellen e.d een philips gebruiker.Daarom kocht ik nu terug een scheermachine van dit merk. Wat moet ik daarnu op zeggen,dit toestel voldoet voor 100% aan mijn wensen.Dus topkwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
raiserken
07/08/2015
België
Geverifieerde koper
uitstekend product
scheert zonder problemen langere baardgroei, jet clean werkt goed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Elektrisch apparaat voor droog scheren
ludovicus123
06/08/2015
België
Zonder boe of ba dit is een topproduct voor zijn prijs
heb al enkele scheeraparaten versleten,eindelijk vond ik 1. dat me glad kan scheren,geluid van aparaat is zeer stil,echt een aanrader voor iedereen. Dit is een Topproduct
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT927/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.