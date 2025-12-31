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Alle series

  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*
  • De krachtigste stoomgenerator*

PerfectCare-stoomgenerator uit de 8000-serieKledingverzorging

PSG8300/20

De krachtigste stoomgenerator*
De nieuwe 8000-serie is de krachtigste stoomgenerator op de markt en past zich aan uw strijksnelheid aan met de slimme AI-beweging. De OptimalTemp-technologie voorkomt verbranden van elk strijkbaar materiaal. Strijken was nog nooit zo eenvoudig!
Bekijk alle voordelen

AI-sensor die de stoom afstemt op uw strijksnelheid

De krachtigste stoomgenerator*

  • Tot 215 g/min stoom en stoomstoot van 850 g

  • OptimalTEMP, gegarandeerd geen schroeiplekken op kleding

  • Slimme automatische stoomfunctie met bewegingssensor

  • 1 uur strijken met groot waterreservoir van 1,4 liter

  • Handig ontkalksysteem voor eenvoudig onderhoud

TurboPower-stoomgenerator voor krachtige stoom

TurboPower-stoomgenerator voor krachtige stoom

TurboPower-stoomgenerator voor een betere strijkervaring. Krachtigere stoom zonder onderbrekingen. De TurboPower-stoomgenerator zorgt tijdens het strijken voor minder natte plekken op uw kleren*, waardoor ze klaar zijn om in de kast te hangen zonder eerst te hoeven drogen.

OptimalTEMP-technologie, gegarandeerd geen schroeiplekken

OptimalTEMP-technologie, gegarandeerd geen schroeiplekken

Dankzij de OptimalTEMP-technologie gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen, ongeacht de gekozen stoominstelling. Strijk met een gerust hart alle soorten kleding, van zijden blousjes tot katoenen shirts. We garanderen dat uw stoomgenerator nooit brandplekken op strijkbare stoffen zal veroorzaken, zelfs als u het strijkijzer even niet gebruikt. U kunt het veilig op uw kleding of de strijkplank laten staan.

Intelligent automatisch stomen voor eenvoudig strijken

Intelligent automatisch stomen voor eenvoudig strijken

De slimme AI-bewegingssensor herkent wanneer het strijkijzer over uw kleding beweegt en geeft automatische krachtige stoom af. Geniet van moeiteloos en snel strijken terwijl het strijkijzer het stoomwerk voor u doet.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Stoomsnelheid (norm IEC60311) vs. andere stoomgeneratoren; juni 2025.

  2. ten opzichte van de PSG8000S

  3. vergeleken met de MAX-modus

  4. Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.