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Automatisch stomen met bewegingsmelder
Verticaal stomen voor gordijnen en hangende kleding
OptimalTEMP, gegarandeerd geen schroeiplekken op kleding
Tot 170 g/min stoom en stoomstoot van 650 g
1 uur strijken met groot waterreservoir van 1,5 liter
De bewegingssensor herkent wanneer het strijkijzer over uw kleding beweegt en geeft automatische krachtige stoom af. Geniet van moeiteloos en snel strijken terwijl het strijkijzer het stoomwerk voor u doet.
TurboPower-stoomgenerator voor een betere strijkervaring. Krachtigere stoom zonder onderbrekingen. De TurboPower-stoomgenerator zorgt tijdens het strijken voor minder natte plekken op uw kleren*, waardoor ze klaar zijn om in de kast te hangen zonder eerst te hoeven drogen.
SteamGlide Elite is onze nieuwste en meeste geavanceerde technologie voor de ultieme strijkprestaties en uitstekende krasbestendigheid. De geavanceerde nano-titaniumlaag zorgt voor superieuze strijkprestaties op alle kleding en de snelste resultaten.
4.7
van 5
149
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Nicolle3011
01/05/2026
Nederland
Fijn apparaat
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Heel tevreden! Snel klaar voor gebruik, glad resultaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare-stoomgenerator uit de 7000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare-stoomgenerator uit de 7000-serie
Excalibur84
17/04/2026
Nederland
Strijkt zeer soepel
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Jaren lang heb ik met een regulier strijkijzer het wasgoed van mijn gezin gestreken. Het koste me dan vaak best wat moeite om alle was helemaal strak te strijken. Maar dat is nu sinds enkele weken verleden tijd. Met deze stoomgenerator is strijken echt een fluitje van een cent. Het strijkijzer glijdt erg soepel door het wasgoed heen en door de krachtige stoomstoot is de was in no-time weer glad. Wat ook opvalt is dat het strijkijzer zelf erg licht in de hand ligt. Wat ik ook fijn vind is dat het apparaat een groot waterreservoir heeft waardoor je niet zo vaak water hoeft bij te vullen. Ook is het handig dat je niet meer de temperatuur van het apparaat hoeft in te stellen. Dat herkent dit apparaat namelijk zelf.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare-stoomgenerator uit de 7000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare-stoomgenerator uit de 7000-serie
ilsevw123
15/04/2026
Nederland
Krachtig en verrassend efficiënt
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Deze Philips stoomgenerator maakt strijken een stuk efficiënter dan ik gewend was. De stoomkracht is indrukwekkend: zelfs hardnekkige kreukels verdwijnen snel, zonder dat je meerdere keren over dezelfde plek hoeft. Het automatische systeem voor temperatuur en stoom is echt een uitkomst. Je hoeft niet meer na te denken over instellingen en kunt moeiteloos wisselen tussen bijvoorbeeld katoen en synthetische stoffen. Het grote waterreservoir zorgt ervoor dat je lang door kunt strijken zonder onderbrekingen. Dat lijkt een detail, maar maakt in de praktijk een groot verschil. Ook handig is dat de stoom tot in de punt van de strijkzool komt. Vooral bij overhemden en kleinere details merk je dat meteen. Volgens Philips kun je het apparaat ook gebruiken om kleding of gordijnen verticaal te stomen. Dat heb ik zelf nog niet getest, maar het is wel een interessante extra functie. Nadelen zijn de relatief stijve slang, die soms wat tegenwerkt en het feit dat je eigenlijk een nieuwe strijkplank nodig hebt om het apparaat kwijt te kunnen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare-stoomgenerator uit de 7000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare-stoomgenerator uit de 7000-serie
ten opzichte van de PSG8000S
vergeleken met de MAX-modus
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.