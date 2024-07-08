[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] [Employee of versuniglobal] Oké, ik ga heel eerlijk zijn: strijken is niet mijn hobby Maar deze stoomgenerator maakt het wel echt een stuk minder erg. Wat me meteen opviel is hoe krachtig die stoom is. Kreukels verdwijnen gewoon snel, zonder dat je honderd keer over hetzelfde stuk moet. Zelfs dikkere stoffen zoals jeans of beddengoed gaan eigenlijk verrassend makkelijk. Dat scheelt echt tijd (en frustratie). Wat ik persoonlijk echt chill vind: je hoeft niks in te stellen qua temperatuur. Je pakt gewoon wat je wilt strijken en gaat. Geen stress dat je iets verbrandt of eerst moet nadenken “kan dit wel?”. Dat maakt het gewoon lekker simpel. Het strijkijzer zelf is ook niet zwaar, wat ik fijn vind als je een hele berg was hebt liggen (wat hier dus standaard is haha). Hij glijdt soepel en je bent er zo doorheen. En dat verticaal stomen? Werkt gewoon goed ideaal voor even snel een blouse of jurkje opfrissen. De watertank is groot genoeg waardoor je niet constant hoeft bij te vullen, en dat vind ik echt een pluspunt. Maar… het is niet alleen maar perfect. Het apparaat zelf is best groot, dus je moet er wel plek voor hebben. En hij maakt wat geluid tijdens het opwarmen niet mega storend, maar je hoort ‘m wel. Conclusie Als je, net als ik, geen zin hebt om lang bezig te zijn met strijken maar het wel netjes wilt doen, dan is dit echt een fijne. Het maakt het sneller, makkelijker en vooral minder irritant.