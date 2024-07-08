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Niet meer leverbaar
Gegarandeerd geen schroeiplekken*
Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter
Ultralicht strijkijzer
Krachtige, continue stoom voor het effectief verwijderen van zelfs de hardnekkigste kreuken in de dikste stoffen.
Strijk alles van zijde tot spijkerbroeken zonder de temperatuur te hoeven aanpassen, en gegarandeerd zonder brandplekken. Dankzij OptimalTEMP zijn geen draaiwiel en instellingen nodig. Daarom hoeft u de was niet meer voor te sorteren, of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent altijd klaar voor elke stof.
Het strijkijzer is verbluffend licht en prettig in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en vermindert de belasting van uw pols. Door het minimale gewicht van slechts 800 g is het strijkijzer ook handig om gordijnen en hangende kleding verticaal te stomen.
Prijzen
4.5
van 5
368
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
De vrome
08/07/2024
België
Geverifieerde koper
Licht van gewicht strijkijzer zelf
Na jaren calor te hebben gehad en elke 4 jaar calor stuk. Ben ik bij vrienden raden gegaan. En er waren vele die Philips hadden. Ben er dus voor gegaan en mij nog geen seconde beklaagd. Had al rapper van merk moeten overschakelen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator
Clairke
30/06/2024
België
Geverifieerde koper
wat een topstrijkijzer
Beste aankoop ooit gedaan,superlicht en meteen klaar om te strijken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator
21/04/2026
Nederland
Strijken wordt opeens leuk
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Oké, ik ga heel eerlijk zijn: strijken is niet mijn hobby 😅 Maar deze stoomgenerator maakt het wel echt een stuk minder erg. Wat me meteen opviel is hoe krachtig die stoom is. Kreukels verdwijnen gewoon snel, zonder dat je honderd keer over hetzelfde stuk moet. Zelfs dikkere stoffen zoals jeans of beddengoed gaan eigenlijk verrassend makkelijk. Dat scheelt echt tijd (en frustratie). Wat ik persoonlijk echt chill vind: je hoeft niks in te stellen qua temperatuur. Je pakt gewoon wat je wilt strijken en gaat. Geen stress dat je iets verbrandt of eerst moet nadenken “kan dit wel?”. Dat maakt het gewoon lekker simpel. Het strijkijzer zelf is ook niet zwaar, wat ik fijn vind als je een hele berg was hebt liggen (wat hier dus standaard is 🙃). Hij glijdt soepel en je bent er zo doorheen. En dat verticaal stomen? Werkt gewoon goed — ideaal voor even snel een blouse of jurkje opfrissen. De watertank is groot genoeg waardoor je niet constant hoeft bij te vullen, en dat vind ik echt een pluspunt. Maar… het is niet alleen maar perfect. Het apparaat zelf is best groot, dus je moet er wel plek voor hebben. En hij maakt wat geluid tijdens het opwarmen niet mega storend, maar je hoort ‘m wel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator
Op alle strijkbare stoffen