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  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
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  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig
  • Ongelofelijk licht en krachtig

Niet meer leverbaar

PerfectCare 7000-serieStoomgenerator

PSG7030/20

4.5
| (368) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

1 Prijs

Ongelofelijk licht en krachtig
De PerfectCare uit de 7000-serie is ontworpen voor uw comfort en gemak. Hij is ultralicht en eenvoudig te hanteren en heeft krachtige stoom zodat u snel geweldige resultaten bereikt. Inclusief OptimalTEMP-technologie zodat er geen brandplekken op strijkbare stoffen komen.
Bekijk alle voordelen

Moeiteloos strijken. Geweldige resultaten.

Ongelofelijk licht en krachtig

  • Gegarandeerd geen schroeiplekken*

  • Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

  • Ultralicht strijkijzer

Krachtige stoom voor het verwijderen van kreuken

Krachtige stoom voor het verwijderen van kreuken

Krachtige, continue stoom voor het effectief verwijderen van zelfs de hardnekkigste kreuken in de dikste stoffen.

Eén ideale temperatuurinstelling voor alle strijkbare kledingstukken

Eén ideale temperatuurinstelling voor alle strijkbare kledingstukken

Strijk alles van zijde tot spijkerbroeken zonder de temperatuur te hoeven aanpassen, en gegarandeerd zonder brandplekken. Dankzij OptimalTEMP zijn geen draaiwiel en instellingen nodig. Daarom hoeft u de was niet meer voor te sorteren, of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent altijd klaar voor elke stof.

Lichtgewicht strijkijzer, ideaal voor verticaal stomen

Lichtgewicht strijkijzer, ideaal voor verticaal stomen

Het strijkijzer is verbluffend licht en prettig in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en vermindert de belasting van uw pols. Door het minimale gewicht van slechts 800 g is het strijkijzer ook handig om gordijnen en hangende kleding verticaal te stomen.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.5

van 5

368

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

08/07/2024

België

België

Geverifieerde koper

Licht van gewicht strijkijzer zelf

Na jaren calor te hebben gehad en elke 4 jaar calor stuk. Ben ik bij vrienden raden gegaan. En er waren vele die Philips hadden. Ben er dus voor gegaan en mij nog geen seconde beklaagd. Had al rapper van merk moeten overschakelen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator

30/06/2024

België

België

Geverifieerde koper

wat een topstrijkijzer

Beste aankoop ooit gedaan,superlicht en meteen klaar om te strijken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator

21/04/2026

Nederland

Nederland

Strijken wordt opeens leuk

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Oké, ik ga heel eerlijk zijn: strijken is niet mijn hobby 😅 Maar deze stoomgenerator maakt het wel echt een stuk minder erg. Wat me meteen opviel is hoe krachtig die stoom is. Kreukels verdwijnen gewoon snel, zonder dat je honderd keer over hetzelfde stuk moet. Zelfs dikkere stoffen zoals jeans of beddengoed gaan eigenlijk verrassend makkelijk. Dat scheelt echt tijd (en frustratie). Wat ik persoonlijk echt chill vind: je hoeft niks in te stellen qua temperatuur. Je pakt gewoon wat je wilt strijken en gaat. Geen stress dat je iets verbrandt of eerst moet nadenken “kan dit wel?”. Dat maakt het gewoon lekker simpel. Het strijkijzer zelf is ook niet zwaar, wat ik fijn vind als je een hele berg was hebt liggen (wat hier dus standaard is 🙃). Hij glijdt soepel en je bent er zo doorheen. En dat verticaal stomen? Werkt gewoon goed — ideaal voor even snel een blouse of jurkje opfrissen. De watertank is groot genoeg waardoor je niet constant hoeft bij te vullen, en dat vind ik echt een pluspunt. Maar… het is niet alleen maar perfect. Het apparaat zelf is best groot, dus je moet er wel plek voor hebben. En hij maakt wat geluid tijdens het opwarmen niet mega storend, maar je hoort ‘m wel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7130/20 Stoomgenerator

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op alle strijkbare stoffen