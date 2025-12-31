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PSG3000/30
Pompdruk max. 6 bar
140 g/min continue stoom
Stoomstoot van 350 g
Strijk snel en effectief om sneller door uw strijkwerk te komen.
Onze speciale keramische zoolplaat glijdt over elke stof. De zoolplaat kleeft niet, is krasbestendig en is gemakkelijk schoon te maken.
Dankzij het compacte formaat is het apparaat licht en gemakkelijk te hanteren tijdens het strijken van uw kleding.
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vergeleken met het EasySpeed-stoomstrijkijzer GC1742
30% besparing op water en elektriciteit in de ECO-modus