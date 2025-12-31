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Alle series

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  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*

3000-serieStoomgenerator

PSG3000/30

1 Prijs

Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
Met de stoomgenerator uit de 3000-serie hoeft u minder te strijken, waardoor u meer tijd heeft voor dragen en genieten.
Bekijk alle voordelen

Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*

  • Pompdruk max. 6 bar

  • 140 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 350 g

Snel strijken met een stoomstoot van 350 g

Snel strijken met een stoomstoot van 350 g

Strijk snel en effectief om sneller door uw strijkwerk te komen.

Duurzame en eenvoudig glijdende keramische zoolplaat

Duurzame en eenvoudig glijdende keramische zoolplaat

Onze speciale keramische zoolplaat glijdt over elke stof. De zoolplaat kleeft niet, is krasbestendig en is gemakkelijk schoon te maken.

Lichtgewicht en compact formaat voor gemakkelijk opbergen

Lichtgewicht en compact formaat voor gemakkelijk opbergen

Dankzij het compacte formaat is het apparaat licht en gemakkelijk te hanteren tijdens het strijken van uw kleding.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. vergeleken met het EasySpeed-stoomstrijkijzer GC1742

  2. 30% besparing op water en elektriciteit in de ECO-modus