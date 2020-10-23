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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
PR3840/00
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
Snelstartgids leesmij
Is Philips PulseRelief geschikt voor mij / mijn patiënt?
Kan ik de TensRelief/PulseRelief-elektroden hergebruiken?
Met welke telefoons/tablets kan ik de Philips Treatment-app gebruiken?
Zijn er elektroden verkrijgbaar in verschillende maten?
Blijft de Philips Treatment-app actief op de achtergrond?
Waar kan ik TensRelief/PulseRelief-elektroden aanschaffen?
Waarom vraagt de Philips Behandeling-app / Rugpijndagboek-app om toegang tot mijn gegevens als ik deze wil installeren op Android (versie lager dan 6)?
Hoe lang kan ik TensRelief/PulseRelief gebruiken?
Hoe moet ik de TensRelief / PulseRelief schoonmaken?
Hoe moet ik de Philips PulseRelief gebruiken?
Waar moet ik de PulseRelief-elektroden plaatsen?
Kan ik meerdere PulseRelief-apparaten regelen met 1 Philips Treatment-app?
Hoe moet ik de elektroden bewaren?
De batterijstatusindicator op de TensRelief/PulsRelief brandt oranje
Er verschijnt een pop-upbericht 'channel interupted' (kanaal onderbroken) op het Philips Treatment-appscherm en ik kan het intensiteitsniveau niet verhogen om een behandeling te starten.
Mijn Philips Treatment-app koppelt niet.
Ik heb problemen met het downloaden van de Philips Treatment-app.
De TensRelief/PulseRelief-stimulatie voelt anders of minder prettig aan dan normaal.
Ik ondervond een onaangenaam gevoel toen ik de aansluitingen van het TensRelief/PulseRelief-apparaat of de elektroden aanraakte.
Ik kan de Philips Treatment-app niet downloaden of installeren.
Ik kan de Philips Treatment-app niet vinden in de App Store of de Google Play Store.
Ik kan geen verbinding maken met het apparaat in de Philips Treatment-app.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product