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Niet meer leverbaar
PR3840/00
Bewezen werking bij pijnverlichting*
Philips PulseRelief biedt klinisch bewezen TENS-pijnverlichting en is slank, licht, draadloos en comfortabel te dragen onder kleren. De behandeling kan worden geregeld via uw speciaal ontworpen app voor iOS of Android, voor een actief leven.
App-gestuurd
15 TENS- en 5 EMS-programma's
60 intensiteitsniveaus
Compatibel met iOS en Android
U kunt uw behandeling regelen via energiebesparende Bluetooth op uw iOS- of Android-apparaat (zie specificaties voor compatibiliteit) voor een hoge mate van mobiliteit tijdens gebruik van de PulseRelief. Zo kunt u uw dagelijkse activiteiten uitvoeren zonder te worden gehinderd door draden.
De PulseRelief biedt een scala aan behandelingen. Met de 15 TENS-programma's [transcutane elektrische zenuwstimulatie] en 5 EMS-programma's [elektrische spierstimulatie] biedt dit apparaat verschillende soorten therapieën. De 15 TENS-programma's kunnen worden gebruikt om lichte tot matige chronische pijn in spieren en gewrichten, artrosepijn of algemene chronische pijn te verlichten.* De 5 EMS-programma's bieden stimulatie met potentiële versterking van de spieren.
Het behandeldagboek maakt deel uit van de PulseRelief-app. Met één druk op de dagboekknop krijgt u een volledig beeld van uw persoonlijke behandelgeschiedenis. U kunt dit overzicht gebruiken om uw pijnbehandeling te optimaliseren (samen met uw gezondheidsdeskundige of alleen).
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3.7
van 5
48
Reviews & awards
JANN24
20/04/2017
Nederland
Als de app niet werkt heb je er weinig aan
Heb een telefoon draait op android 7.0. De appstore zegt dat mijn telefoon niet compatibel is met het product. Ik kan nu al enige tijd niet gebruiken en juist nu ik hem zo hard nodig heb. Help me alsjeblieft
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Draadloze elektrotherapie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Draadloze elektrotherapie
040esd
19/10/2015
Nederland
Lekker genieten
Vanaf eerste moment heeft me verbaasd. Ik heb een "knopje" bij mijn boven rug, achter mijn schouder en als het vast zit kost me 3 fysio behandeling om het weer lost te krijgen. Na een keer was meteen los en het duurt twee keer langer tot dat het punt weer vast zat. Tijdens verbouwing elke avond aan mijn rug gedaan, ik heb jaren niet meer zo goed en veel bewegen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Draadloze elektrotherapie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Draadloze elektrotherapie
Eric25
14/04/2017
United Kingdom
Really good devices for lower back pain
[Employee of philipsglobal] i.m really like this device brcouse its help me to reduce my back pain from first use. thank you Philips i can really recomendet this device to everyone.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Wireless Electrotherapy
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PulseRelief PR3840/00 Wireless Electrotherapy
M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165