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Niet meer leverbaar
De ultieme verzorgingsset
20 in 1: gezicht, hoofd en lichaam
Precisietrimkam
Unieke OneBlade-technologie
De gepatenteerde trimkam biedt 11 lengtestanden tussen 1-3 mm, zodat u een gelijkmatig trimresultaat kunt bereiken op de exacte lengte die u wilt.
Het snelbewegende knipelement (6000x per minuut) zorgt ervoor dat zelfs het langste haar doorloopt, met een glijdende coating en afgeronde uiteinden om uw huid te beschermen, zodat u uw baard comfortabel kunt stylen en scheren. Maak wangen, kin en nek schoon om uw baard precies te vormen.
De roestvrijstalen mesjes van de trimmer blijven als eerste scherp voor langdurige prestaties. Geen olie nodig.
4.4
van 5
466
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Superfast
10/07/2026
België
Geverifieerde koper
Zeer goede trimmer. Meer dan voldoende toebehoren; wel jammer dat bij de versie MG9557/15-20 geen neustrimmer bij zit. Hierdoor is het voor mij geen All-in-one. Werkt met het specifieke kammetje uitstekend voor het trimmen van de intieme zone. Basic One Blade scheert verassend goed. Bij zowel de One Blade als de trimmer nooit last van trekken. Makkelijk in onderhoud.
Voordelen
Scheert en trimt zeer goed en zacht; veel toebehoren (kammetjes e.d.); One Blade; makkelijk onderhoud (afspoelen).
Nadelen
Geen neustrimmer. Publiciteit hierover is verwarrend, want volgens sommige foto's op bepaalde sites is de neustrimmer wel aanwezig. Het aantal varianten binnen de 9000-serie is gewoon veel te groot en daardoor compleet onoverzichtelijk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer
Date of Use 2026-05-03
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer
Date of Use 2026-05-03
3D.BE
02/02/2026
België
Geverifieerde koper
Aanrader!
Zeer goed scheerapparaat, geschikt voor alle trim-benodigdheden. Zeer voordelige prijs voor de inhoud van dit pakket. Een echte aanrader, zeker met de verlangde garantie van Philips.
Voordelen
Verlengde garantie, alle nodige opzetstukken en een gebruiksvriendelijk apparaat
Nadelen
weinig tot geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 20-in-1 trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 20-in-1 trimmer
Garnaaltje1
11/06/2021
België
Onderdeel van promotie
Geweldig toestel top resultaat
Ben zeer tevreden van dit toestel, ik heb terug een mooi glad kooje.
Voordelen
Batterij duur, gebruiksvriendelijk, gewicht
Nadelen
Plaats aan en uit knopje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, gezicht, haar en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, gezicht, haar en lichaam
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten
Vergeleken met de Philips All-in-One trimmer zonder het 41 mm knipelement