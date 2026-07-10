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Alle series

  • Roestvrijstalen nauwkeurigheid
  • Roestvrijstalen nauwkeurigheid

Niet meer leverbaar

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9553/15

4.4
| (466) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Roestvrijstalen nauwkeurigheid
Maak uw persoonlijke look met deze ultieme trimset voor gezicht, hoofd, en lichaam. De combinatie van onze meest geavanceerde roestvrijstalen trimmer en OneBlade biedt ultiem precisietrimmen en stylen om de stijl die u wilt te krijgen.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Nauwkeurige trim, scherpe lijnen, en gemakkelijk scheren

Roestvrijstalen nauwkeurigheid

  • De ultieme verzorgingsset

  • 20 in 1: gezicht, hoofd en lichaam

  • Precisietrimkam

  • Unieke OneBlade-technologie

U kunt zelfs in één beweging trimmen

U kunt zelfs in één beweging trimmen

De gepatenteerde trimkam biedt 11 lengtestanden tussen 1-3 mm, zodat u een gelijkmatig trimresultaat kunt bereiken op de exacte lengte die u wilt.

OneBlade voor strakke lijnen en scherpe randen

Het snelbewegende knipelement (6000x per minuut) zorgt ervoor dat zelfs het langste haar doorloopt, met een glijdende coating en afgeronde uiteinden om uw huid te beschermen, zodat u uw baard comfortabel kunt stylen en scheren. Maak wangen, kin en nek schoon om uw baard precies te vormen.

Langdurige prestaties voor nauwkeurige resultaten

Langdurige prestaties voor nauwkeurige resultaten

De roestvrijstalen mesjes van de trimmer blijven als eerste scherp voor langdurige prestaties. Geen olie nodig.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

466

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

10/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Zeer goede trimmer. Meer dan voldoende toebehoren; wel jammer dat bij de versie MG9557/15-20 geen neustrimmer bij zit. Hierdoor is het voor mij geen All-in-one. Werkt met het specifieke kammetje uitstekend voor het trimmen van de intieme zone. Basic One Blade scheert verassend goed. Bij zowel de One Blade als de trimmer nooit last van trekken. Makkelijk in onderhoud.

Voordelen

Scheert en trimt zeer goed en zacht; veel toebehoren (kammetjes e.d.); One Blade; makkelijk onderhoud (afspoelen).

Nadelen

Geen neustrimmer. Publiciteit hierover is verwarrend, want volgens sommige foto's op bepaalde sites is de neustrimmer wel aanwezig. Het aantal varianten binnen de 9000-serie is gewoon veel te groot en daardoor compleet onoverzichtelijk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-03

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 20-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-03

02/02/2026

België

België

Geverifieerde koper

Aanrader!

Zeer goed scheerapparaat, geschikt voor alle trim-benodigdheden. Zeer voordelige prijs voor de inhoud van dit pakket. Een echte aanrader, zeker met de verlangde garantie van Philips.

Voordelen

Verlengde garantie, alle nodige opzetstukken en een gebruiksvriendelijk apparaat

Nadelen

weinig tot geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 20-in-1 trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 20-in-1 trimmer

11/06/2021

België

België

Geweldig toestel top resultaat

Ben zeer tevreden van dit toestel, ik heb terug een mooi glad kooje.

Voordelen

Batterij duur, gebruiksvriendelijk, gewicht

Nadelen

Plaats aan en uit knopje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, gezicht, haar en lichaam

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, gezicht, haar en lichaam

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten

  2. Vergeleken met de Philips All-in-One trimmer zonder het 41 mm knipelement