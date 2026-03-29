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  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie
  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie
  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie
  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie
  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie
  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie

Niet meer leverbaar

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7940/15

4.4
| (1779) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Eén hulpmiddel, ultieme precisie
Maak uw persoonlijke look met deze veelzijdige trimmer, met 15 hulpstukken van hoge kwaliteit voor het stylen van uw gezicht, hoofd, en lichaam. De precisietrimkam levert een gelijke trim op de exacte lengte die u wilt.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

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MG7950/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Refurbished 7000-serie

MG7950/15R1

Voor gezicht, haar en lichaam

Eén hulpmiddel, ultieme precisie

  • 15-in-1: gezicht, hoofd en lichaam

  • Precisietrimkam

  • Zelfslijpende stalen mesjes

  • BeardSense-technologie

U kunt zelfs in één beweging trimmen

U kunt zelfs in één beweging trimmen

De gepatenteerde trimkam biedt 11 lengtestanden tussen 1-3 mm, zodat u een gelijkmatig trimresultaat kunt bereiken op de exacte lengte die u wilt.

Langdurige prestaties voor nauwkeurige resultaten

Langdurige prestaties voor nauwkeurige resultaten

Roestvrijstalen mesjes blijven net zo scherp als op dag 1 voor langdurige prestaties. Geen olie nodig.

Een trimmer die zich aanpast aan uw baard

De trimmer scant de baarddichtheid 125x per seconde en verhoogt het vermogen precies wanneer dat nodig is om ook dichte of langere baarden aan te kunnen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

1779

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

29/03/2026

België

België

Geverifieerde koper

De All-in-One Trimmer is een handig apparaat

De All-in-One Trimmer ligt goed in de hand bij het gebruik. De zelfslijpende messen zijn van zeer goede kwaliteit. Opladen gebeurt eenvoudig en snel. Wisselen van de opzetstukken gaat vlot. Handig is de gebruikshandleiding met duidelijke afbeeldingen.

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer

28/07/2025

België

België

Geverifieerde koper

Top tondeuse

Heel erg tevreden over dit toestel: gebruik het vooral voor baard en snor, maar ook om mijn haar mooi bij te werken. Batterij laadt snel op en gaat lang mee. Heel uitgebreide accesoires. Top !!

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam

27/03/2025

België

België

Geverifieerde koper

scheerapparaat en trimmer

goede kwaliteit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten

  2. Vergeleken met de Philips All-in-One trimmer zonder het 41 mm knipelement