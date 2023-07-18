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Alle series

  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
  • Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling

All-in-One Trimmer 3000 Series8-in-1 trimmer

MG3940/15

4.2
| (706) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling
Ontworpen voor veelzijdigheid en efficiëntie. Met 8 opzetstukken, zelfslijpende stalen mesjes voor langdurige precisie en afgeronde punten voor zachter trimmen, is de trimmer veelzijdig en efficiënt voor al uw verzorgingsbehoeften.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor gezicht, haar en lichaam

Eén apparaat, eenvoudige en efficiënte styling

  • Mesjes met afgeronde punten

  • Zelfslijpende mesjes

  • Ledlampje voor opladen en lage batterij

  • Verstelbare kam (3-7 mm)

8in1-trimmer

8in1-trimmer

Onze trimmer is gemaakt voor al uw ontharingsbehoeften en wordt geleverd met 8 hulpstukken om uw gezichtshaar te trimmen en te stylen, uw haar te knippen en uw lichaam te ontharen.

Uw ideale baard met gemak en precisie

Uw ideale baard met gemak en precisie

De mesjes en baardkammen van de trimmer creëren moeiteloos strakke, rechte lijnen voor uw ideale look.

Knip uw haar zoals u dat wilt

Knip uw haar zoals u dat wilt

Bevestig de tondeusekam en kies uit de verschillende lengtestanden om uw kapsel thuis eenvoudig te perfectioneren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

706

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

18/07/2023

België

België

Perfect

Ik kocht deze scheermachine op reis mijn oude toestel had de geest gegeven....ik kon geen betere keuze doen, opzetstuk van 3 tot 7 mm is perfect voor mij, baard en snor trimmen is in een wip gebeurt, de neus en oorreiniger bevalt ook. Ik kan dit toestel alleen maar aanraden...

Voordelen

Opzet stukken, neus en oorreiniger, zelfreinigende functie

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar

25/01/2023

België

België

Geverifieerde koper

Prima tondeuze

Werkt heel prettig en goed, vooral met alle hulpstukken.

Voordelen

Werkt heel precies

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar

02/10/2021

België

België

Geverifieerde koper

Nice Product

Smooth .............. and easy to use by all ages.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop