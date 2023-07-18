Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Mesjes met afgeronde punten
Zelfslijpende mesjes
Ledlampje voor opladen en lage batterij
Verstelbare kam (3-7 mm)
Onze trimmer is gemaakt voor al uw ontharingsbehoeften en wordt geleverd met 8 hulpstukken om uw gezichtshaar te trimmen en te stylen, uw haar te knippen en uw lichaam te ontharen.
De mesjes en baardkammen van de trimmer creëren moeiteloos strakke, rechte lijnen voor uw ideale look.
Bevestig de tondeusekam en kies uit de verschillende lengtestanden om uw kapsel thuis eenvoudig te perfectioneren.
4.2
van 5
706
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Seppethedog
18/07/2023
België
Perfect
Ik kocht deze scheermachine op reis mijn oude toestel had de geest gegeven....ik kon geen betere keuze doen, opzetstuk van 3 tot 7 mm is perfect voor mij, baard en snor trimmen is in een wip gebeurt, de neus en oorreiniger bevalt ook. Ik kan dit toestel alleen maar aanraden...
Voordelen
Opzet stukken, neus en oorreiniger, zelfreinigende functie
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
Johannesde
25/01/2023
België
Geverifieerde koper
Prima tondeuze
Werkt heel prettig en goed, vooral met alle hulpstukken.
Voordelen
Werkt heel precies
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
KAS86
02/10/2021
België
Geverifieerde koper
Nice Product
Smooth .............. and easy to use by all ages.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop