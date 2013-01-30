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Niet meer leverbaar
MCM277/12
Bezeten van muziek
Houdt u van trendy innovatie en hebt u een unieke stijl? Dan is dit chique, moderne Philips-micromuzieksysteem precies wat u zoekt. U bent verzekerd van een dynamisch geluid voor MP3/WMA-CD en USB Direct in een mooi ontwerp dat ook geschikt is voor wandmontage.
wandmontage mogelijk
Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
3.3
van 5
3
Reviews & awards
MCM277
30/01/2013
België
Bonne prestation d'écoute et de présentation ;-)
Je dispose de cette petite chaine hifi depuis un peu plus de 2 ans je suis très satisfait des caractéristiques et des qualités audio de l'appareil. En revanche depuis quelque temps déjà, au niveau du lecteur CD. Le support en plastique qui maintient le disque sur l'axe grace à 3 petites billes à ressort (façon pc portable) est fendu en son centre et les billes et ressorts ne sont plus maintenues. Le cd n'est donc plus déposé correctement et donc l'écoute de CD devient impossible. Pouvez-vous me dire si il est possible de se procurer ce genre de pièces. Merci,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM277 Microchaîne élégante
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM277 Microchaîne élégante
ogi17
04/09/2012
Suisse
me plait beaucoup
bonne qualité avec un bon design, le son pourrait etre un peu meilleure
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM277 Microchaîne élégante
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM277 Microchaîne élégante
jehan
03/10/2016
France
Cette Micro Chaine est en panne au bout de 6 ans
Je suis un fidèle client de la marque mais aujourd’hui je suis déçu, le lecteur de Compact-disque ne sait plus lire les CD alors qu'il n'a que 6 ans de fonctionnement.
Deze review is gemaakt voor MCM277 Microchaîne élégante
Deze review is gemaakt voor MCM277 Microchaîne élégante