Makkelijk aan te sluiten

LED-adapterringen van Philips zijn eenvoudig te installeren en garanderen, indien nodig, een perfecte pasvorm en veilige bevestiging van de H7 LED-lampen in de koplampen van het voertuig. Voor meer informatie over de installatie van onze adapterringen kunt u de gebruikershandleiding raadplegen op de ondersteuningspagina van Philips ***.