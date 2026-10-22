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  • Alternatieve productfoto EMEA 11023X2 Philips type L-adapterring
  • Alternatieve productfoto EMEA 11023X2 Philips type L-adapterring
  • Foto van enkel product
  • Alternatieve productfoto EMEA 11023X2 Philips type L-adapterring
  • Alternatieve productfoto EMEA 11023X2 Philips type L-adapterring
  • Alternatieve productfoto EMEA 11023X2 Philips type L-adapterring

Accessories for LED upgradeAdapterringen type L

LUM11023X2/10

11023X2

LUM11023X2

Nauwkeurige pasvorm en eenvoudige installatie

Voor het veilig installeren van LED-lampen in uw voertuig hebt u mogelijk modelspecifieke adapters nodig. Philips-adapterringen zorgen ervoor dat onze Philips H7 LED-lampen stevig zijn bevestigd in de auto's die ze nodig hebben.

Bekijk alle voordelen

Soepele installatie van HL [≈H7], H7-LED

Nauwkeurige pasvorm en eenvoudige installatie

  • Adapterringen type L

  • Verpakking van 2 adapterringen

  • Voor HL [≈H7], H7-LED

  • Van toepassing op 24V-voertuigen

Vind de juiste adapterring voor uw voertuig

Philips HL [H7], H7 LED*-lampen zijn geschikt voor de meeste voertuigmodellen, maar sommige hebben adapterringen nodig om een veilige installatie te garanderen. Raadpleeg onze Philips-compatibiliteitslijsten** om te zien of u meer adapterringen nodig hebt om de koplampen van uw truck te upgraden naar LED.

Makkelijk aan te sluiten

LED-adapterringen van Philips zijn eenvoudig te installeren en garanderen, indien nodig, een perfecte pasvorm en veilige bevestiging van de H7 LED-lampen in de koplampen van het voertuig. Voor meer informatie over de installatie van onze adapterringen kunt u de gebruikershandleiding raadplegen op de ondersteuningspagina van Philips ***.

Duurzaam materiaal voor langdurige prestaties

LED-adapterringen van Philips zijn gemaakt van duurzame materialen en zijn bestand tegen de fysieke en thermische belasting van auto's. Ze zijn getest onder de zwaarste omstandigheden, zodat u jarenlang kunt genieten van de unieke prestaties van onze Philips HL [H7], H7 LED*-lampen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Voorwaarden

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Beschikbaar op philips.com/LEDcompatibility-check. Let op: De goedkeuring voor de openbare weg van de Philips Ultinon Pro6000-serie is alleen geldig bij installatie met de originele Philips-accessoires, waar nodig. Ga voor meer informatie naar Philips.com/roadlegalLED

  3. Ga naar Philips.com/AutomotiveSupport voor meer informatie