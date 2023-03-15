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Philips One by SonicareTandenborstel op batterijen

HY1100/04

HY110004

4.5
| (183) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Donkerblauw
Donkerblauw
Mango
Mango
Miami
Miami
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De nieuwe elektrische One maakt uw tanden beter schoon en geeft u een helderdere, wittere glimlach. Waar u ook naartoe gaat, deze gaat met u mee. Het slanke, lichte ontwerp en de draagbare tas maken het de perfecte borstel voor u. Welke kleur heeft uw One?
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Verbeter uw poetsbeurt

  • De One die beter reinigt

  • De One voor onderweg

  • De One zonder gedoe

  • De One in meerdere kleuren

Goede vibraties

Goede vibraties

Zie de One als een gewone tandenborstel die harder en sneller werkt. 13.000 microtrillingen per minuut en voorgevormde borstelharen reinigen uw tanden zachtjes voor een wittere, stralende lach.

Reisetui om overal mee naartoe te nemen

Reisetui om overal mee naartoe te nemen

De One is gemaakt om mee te nemen, zodat u overal dat schone gevoel kunt krijgen. Hij is slank en licht en past netjes in een compacte reisetui.

Eenvoudig routine opbouwen met de poetsbegeleiding

Eenvoudig routine opbouwen met de poetsbegeleiding

We hebben allemaal wel eens een beetje begeleiding nodig. De One zoemt elke 30 seconden om u aan te moedigen naar het volgende deel van uw mond te gaan. Een langere zoemtoon na 2 minuten laat u weten wanneer de klus geklaard is.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

183

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

15/03/2023

Nederland

Nederland

Super fijn product!

Al jaren vind ik het lastig om mijn tanden goed te poetsen, door deze tandenborstel word deze ervaring een stuk beter. Het borsteltje is niet te hard en niet te zacht wat het aangenaam maakt. Het opzet stukje kan je super makkelijk verwisselen en de batterij gaat super lang mee! Ik kan dit product iedereen aanraden!!

Voordelen

Niet te groot, gaat lang mee, voelt aangenaam voor de tanden

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/02 Tandenborstel op batterijen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/02 Tandenborstel op batterijen

06/03/2023

Nederland

Nederland

Philips One (HY1100/04) uitstekende tandenborstel

Ik mocht als product-tester de Philips One (HY1100/04) elektrische tandenborstel testen. Hierbij mijn beoordeling. De tandenborstel is van licht gewicht en heeft een ronde handvat wat prettig in de handpalm aanvoelt in plaats van een platte handvat. Het zoemt na 30 seconden. Na 2 min stopt het. Klopt volgens de beschrijving. De tandenborstel is juist ook geschikt voor kinderen om ze te leren tanden poetsen. De borstel bereikt de kiezen achterin heel goed om te kunnen poetsen (doordat de borstel van smal naar breed is). De binnenkant van mijn voor -/ en ondertanden wat normaal niet zo goed gaat met een gewone tandenborstel (ik heb een beugel) krijg ik ook heel goed gepoetst. De tandenborstel kan goed luchten/drogen in de bijgeleverde etui. Daar is over nagedacht. De borstel voelt aan tussen normaal en medium. De borstel is niet stug zoals de meeste tandenborstels. Opmerkelijk werd tegen mij gezegd dat mijn tanden witter zijn geworden. Enige kleine minpuntje is dat je de tandenborstel niet rechtop kan laten staan. Al met al, goede tandenborstel voor op reis maar ook zeker voor thuisgebruik. Bedankt dat ik dit product mocht testen.

Voordelen

Licht gewicht, zoemer, ronde handvat, borstel small/medium

Nadelen

Niet rechtop kan staan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/04 Tandenborstel op batterijen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/04 Tandenborstel op batterijen

05/03/2023

Nederland

Nederland

Een aanrader

Ik ben overgestapt van een handtandenborstel naar deze elektrische tandenborstel. Ik heb doorkomende verstandskiezen en het smalle design van de borstel maakt dat ik gemakkelijk achter in mijn mond kan poetsen. De haartjes van de borstel zijn lekker zacht en hebben verschillende lengtes waardoor de haartjes ook moeilijk bereikbare plekjes schoonmaken. Een elektrische tandenborstel op batterij was een nieuw concept voor mij, maar ik ben er erg over te spreken. Ik houd mijn badkamer graag opgeruimd en hoef nu geen oplader op mijn wastafel te plaatsen. Verder is deze tandenborstel natuurlijk makkelijker om mee te nemen op reis. Het enige minpunt aan deze tandenborstel vind ik dat hij ietwat veel geluid maakt. Over het algemeen een hele fijne tandenborstel die prettig poetst.

Voordelen

Smalle borstelkop, zachte haartjes, geen oplader nodig, handige reisetui

Nadelen

Ietsje aan de luide kant

Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/02 Tandenborstel op batterijen

Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/02 Tandenborstel op batterijen

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 