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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HY1100/04
HY110004
Verkrijgbaar in
De One die beter reinigt
De One voor onderweg
De One zonder gedoe
De One in meerdere kleuren
Zie de One als een gewone tandenborstel die harder en sneller werkt. 13.000 microtrillingen per minuut en voorgevormde borstelharen reinigen uw tanden zachtjes voor een wittere, stralende lach.
De One is gemaakt om mee te nemen, zodat u overal dat schone gevoel kunt krijgen. Hij is slank en licht en past netjes in een compacte reisetui.
We hebben allemaal wel eens een beetje begeleiding nodig. De One zoemt elke 30 seconden om u aan te moedigen naar het volgende deel van uw mond te gaan. Een langere zoemtoon na 2 minuten laat u weten wanneer de klus geklaard is.
4.5
van 5
183
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
15/03/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Super fijn product!
Al jaren vind ik het lastig om mijn tanden goed te poetsen, door deze tandenborstel word deze ervaring een stuk beter. Het borsteltje is niet te hard en niet te zacht wat het aangenaam maakt. Het opzet stukje kan je super makkelijk verwisselen en de batterij gaat super lang mee! Ik kan dit product iedereen aanraden!!
Voordelen
Niet te groot, gaat lang mee, voelt aangenaam voor de tanden
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/02 Tandenborstel op batterijen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/02 Tandenborstel op batterijen
Yatra
06/03/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Philips One (HY1100/04) uitstekende tandenborstel
Ik mocht als product-tester de Philips One (HY1100/04) elektrische tandenborstel testen. Hierbij mijn beoordeling. De tandenborstel is van licht gewicht en heeft een ronde handvat wat prettig in de handpalm aanvoelt in plaats van een platte handvat. Het zoemt na 30 seconden. Na 2 min stopt het. Klopt volgens de beschrijving. De tandenborstel is juist ook geschikt voor kinderen om ze te leren tanden poetsen. De borstel bereikt de kiezen achterin heel goed om te kunnen poetsen (doordat de borstel van smal naar breed is). De binnenkant van mijn voor -/ en ondertanden wat normaal niet zo goed gaat met een gewone tandenborstel (ik heb een beugel) krijg ik ook heel goed gepoetst. De tandenborstel kan goed luchten/drogen in de bijgeleverde etui. Daar is over nagedacht. De borstel voelt aan tussen normaal en medium. De borstel is niet stug zoals de meeste tandenborstels. Opmerkelijk werd tegen mij gezegd dat mijn tanden witter zijn geworden. Enige kleine minpuntje is dat je de tandenborstel niet rechtop kan laten staan. Al met al, goede tandenborstel voor op reis maar ook zeker voor thuisgebruik. Bedankt dat ik dit product mocht testen.
Voordelen
Licht gewicht, zoemer, ronde handvat, borstel small/medium
Nadelen
Niet rechtop kan staan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/04 Tandenborstel op batterijen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/04 Tandenborstel op batterijen
Schelpje
05/03/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Een aanrader
Ik ben overgestapt van een handtandenborstel naar deze elektrische tandenborstel. Ik heb doorkomende verstandskiezen en het smalle design van de borstel maakt dat ik gemakkelijk achter in mijn mond kan poetsen. De haartjes van de borstel zijn lekker zacht en hebben verschillende lengtes waardoor de haartjes ook moeilijk bereikbare plekjes schoonmaken. Een elektrische tandenborstel op batterij was een nieuw concept voor mij, maar ik ben er erg over te spreken. Ik houd mijn badkamer graag opgeruimd en hoef nu geen oplader op mijn wastafel te plaatsen. Verder is deze tandenborstel natuurlijk makkelijker om mee te nemen op reis. Het enige minpunt aan deze tandenborstel vind ik dat hij ietwat veel geluid maakt. Over het algemeen een hele fijne tandenborstel die prettig poetst.
Voordelen
Smalle borstelkop, zachte haartjes, geen oplader nodig, handige reisetui
Nadelen
Ietsje aan de luide kant
Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/02 Tandenborstel op batterijen
Deze review is gemaakt voor Philips One by Sonicare HY1100/02 Tandenborstel op batterijen
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.