Een aantal weken heb ik dit borstelkopje mogen testen en dat is goed bevallen. Ten opzichte van mijn eerdere ronde borstelkopje is heb ik nu meer het gevoel dat ik alles schoon poets omdat ik zachtjes mee kan bewegen met de borstel. Hierdoor komen de haartjes goed tussen mijn tanden. Doordat de haartjes aan de bovenkant iets langer zijn kan ik ook goed op de achtervlakken van mijn kiezen komen. Het kopje beweegt een beetje mee omdat het flexibel is en de trillingen van zijn aangenaam. Ik heb het gevoel dat met dit borstelkopje mijn tanden bruisend schoon worden en meer oppervlak meepakken dat mijn voorgaande borstels. Zeker een aanrader dus