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  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
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  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
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  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*
  • Gezonder tandvlees in 2 weken*

Niet meer leverbaar

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger

HX8431/02

3.7
| (934) Reviews & awards
Gezonder tandvlees in 2 weken*
Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**
Bekijk alle voordelen

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Gezonder tandvlees in 2 weken*

  • 1 spuitkop

Verwijdert tot 99,9% tandplak***

Verwijdert tot 99,9% tandplak***

AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***

Technologie met lucht en microdruppels

Technologie met lucht en microdruppels

Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**

Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**

Van de Philips Sonicare AirFloss Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

934

Reviews & awards

06/02/2019

België

België

Praktische

Uw mondhygiëne verbeteren op één klap! De Philips flossers. Dit apparaat maakt de ruimtes tussen je tanden schoon. Met één druk op de knop geef je één tot drie stoten lucht met (mond)water af en is je gebit snel helemaal schoon in minder dan 60 sec. Heel éénvoudig te gebruiken. Draadloos. Gaat lang mee met slecht één laadbeurt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

23/01/2019

België

België

een aanrader

Door dit toestel floss ik mijn tanden meer. fantastisch toestel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

20/01/2019

België

België

Geverifieerde koper

Uitstekend!!

Produkt doet wat het belooft!!! Resultaat is zéér goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

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Voorwaarden

  1. indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.

  2. * Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren

  3. * * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.

  4. * * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling