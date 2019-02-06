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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX8331/01
met 1 spuitkop
AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***
Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.
Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss Ultra is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.
3.7
van 5
934
Reviews & awards
Realkikine
06/02/2019
België
Onderdeel van promotie
Praktische
Uw mondhygiëne verbeteren op één klap! De Philips flossers. Dit apparaat maakt de ruimtes tussen je tanden schoon. Met één druk op de knop geef je één tot drie stoten lucht met (mond)water af en is je gebit snel helemaal schoon in minder dan 60 sec. Heel éénvoudig te gebruiken. Draadloos. Gaat lang mee met slecht één laadbeurt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Jasmines92
23/01/2019
België
Onderdeel van promotie
een aanrader
Door dit toestel floss ik mijn tanden meer. fantastisch toestel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Franciskine
20/01/2019
België
Geverifieerde koper
Uitstekend!!
Produkt doet wat het belooft!!! Resultaat is zéér goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.
* Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren
* * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.
* * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling