De AirFlos Ultra is heel aangenaam om te gebruiken. De grootste voordelen voor mij zijn dat het maar heel weinig tijd in beslag neemt, ik veel minder last heb van bloedend tandvlees en dat ik geen restproduct overhoud (zoals je bij klassiek flossen wel hebt). Ik gebruik de AirFlos dagelijks, terwijl ik ervoor redelijk onregelmatig floste. Ik raad aan om het met mondwater te gebruiken aangezien dit toch wel een frisser gevoel geeft en zo heb je meteen ook je hele gebit met mondwater gespoeld. Een klein minpuntje vind ik dat het reservoir toch een klein tikkeltje groter had mogen zijn.