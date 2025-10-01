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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX6481/60
Tot 7x meer tandplakverwijdering
Tot 100% wittere tanden
Medium zachte borstelharen
Compatibel met alle Sonicare tandenborstels met uitzondering van Philips One & Kids
Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.
De dicht op elkaar geplaatste ruitvormige borstelharen van de DiamondClean verwijderen aanslag van eten en drinken op het tandoppervlak. Uw glimlach wordt merkbaar witter, tot wel 100%* in slechts 7 dagen.
Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden** krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De Philips Sonicare W2 Optimal White-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat** met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijk bleken wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.
4.6
van 5
380
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Wolf-Defender
01/10/2025
Nederland
Geverifieerde koper
onmisbaar top product
Dankzij deze opzetborsteltjes heb ik veel minder last van tandplak en is mijn mondhygiëniste ook tevreden.
Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/88 Set van 2 opzetborstels
Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/88 Set van 2 opzetborstels
NiniShelly
18/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne Opzetborstel voor Sonicare
Je merkt echt het verschil tussen de philips opzetborstels en no name producten. De borstel past zo als te zien op de foto perfect op die Sonicare tandenborstel. Of ze de tanden echt witter maken durf ik niet te zeggen, wat ik wel vind dat ze de tanden heel goed schoonmaken je hebt ernaar en mooie gladde gevoel. Ok het format van de borstel is voor mij perfect om dat het niet te groot is. Ik denk voor heel gevoelig tandvlees zijn de borstel nog aan de harde kant maar ik heb er geen last van. Ik zou deze borstel zeker aanbevelen. Het zou nog fijn zijn als de opzetborstels ook in donkerblauw beschikbaar gemaakt worden dan zouden ze nog iets chiquer zijn.
Voordelen
Goede form
Nadelen
Borstel kunnen nog iets zachter zijn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/87 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/87 Set van 2 opzetborstels
GielensHovens
04/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Super opzetborstels
De borstels voelen prettig aan en komen erg goed tussen de tanden. Na het poetsen voelen de tanden fijn glad. Of de tanden er daadwerkelijk witter van worden is nog lastig te zeggen, maar ze maken heel goed schoon. De borstels zijn vrij stevig waardoor ze lang meegaan. Het vervangen is super gemakkelijk.
Voordelen
Stevige borstels, gaan lang mee.
Nadelen
Iets aan de prijzige kant.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/87 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/87 Set van 2 opzetborstels
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™