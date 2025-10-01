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  • Tot 100% wittere tanden in slechts één week*
  • Tot 100% wittere tanden in slechts één week*
  • Tot 100% wittere tanden in slechts één week*
  • Tot 100% wittere tanden in slechts één week*
  • Tot 100% wittere tanden in slechts één week*
  • Tot 100% wittere tanden in slechts één week*
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Philips Sonicare W2 Optimal White4x Witte sonische opzetborstels

HX6064/10

4.6
| (380) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Black
Black
Wit
Wit
Tot 100% wittere tanden in slechts één week*
De W2 Optimal White-opzetborstel is ideaal als u voor een grondige reiniging gaat die vlekken en verkleuringen verwijdert voor een stralend witte glimlach. Deze opzetborstel helpt ook uw tanden wit te houden tussen professionele bleekbehandelingen in
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Series 5300

Series 5300
Oplaadbare tandenborstel

HX710A

HX7108/04

Series 5500

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HX711B

HX7119/02

Series 5300

Series 5300
Oplaadbare tandenborstel

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Oplaadbare tandenborstel

HX710A

HX7108/02

Sonicare

Sonicare
Oplaadbare tandenborstel

HX710A

HX7108/03

Series 5300

Series 5300
Oplaadbare tandenborstel

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Oplaadbare tandenborstel

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
Oplaadbare tandenborstel

HX711A

HX7110/02

Series 5500

Series 5500
Oplaadbare tandenborstel

HX711A

HX7119/01

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Standaard sonische opzetborstels

HX6481/60

Elke 3 maanden vervangen voor optimaal resultaat

Tot 100% wittere tanden in slechts één week*

  • Tot 7x meer tandplakverwijdering

  • Tot 100% wittere tanden

  • Medium zachte borstelharen

  • Compatibel met alle Sonicare tandenborstels met uitzondering van Philips One & Kids

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Ruitvormige borstelharen zorgen voor 100% wittere tanden in 1 week

Ruitvormige borstelharen zorgen voor 100% wittere tanden in 1 week

De dicht op elkaar geplaatste ruitvormige borstelharen van de DiamondClean verwijderen aanslag van eten en drinken op het tandoppervlak. Uw glimlach wordt merkbaar witter, tot wel 100%* in slechts 7 dagen.

Selecteert automatisch de optimale poetsstand voor de allerbeste resultaten**

Selecteert automatisch de optimale poetsstand voor de allerbeste resultaten**

Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden** krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De Philips Sonicare W2 Optimal White-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat** met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijk bleken wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

380

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

01/10/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

onmisbaar top product

Dankzij deze opzetborsteltjes heb ik veel minder last van tandplak en is mijn mondhygiëniste ook tevreden.

Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/88 Set van 2 opzetborstels

Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/88 Set van 2 opzetborstels

18/03/2025

Nederland

Nederland

Fijne Opzetborstel voor Sonicare

Je merkt echt het verschil tussen de philips opzetborstels en no name producten. De borstel past zo als te zien op de foto perfect op die Sonicare tandenborstel. Of ze de tanden echt witter maken durf ik niet te zeggen, wat ik wel vind dat ze de tanden heel goed schoonmaken je hebt ernaar en mooie gladde gevoel. Ok het format van de borstel is voor mij perfect om dat het niet te groot is. Ik denk voor heel gevoelig tandvlees zijn de borstel nog aan de harde kant maar ik heb er geen last van. Ik zou deze borstel zeker aanbevelen. Het zou nog fijn zijn als de opzetborstels ook in donkerblauw beschikbaar gemaakt worden dan zouden ze nog iets chiquer zijn.

Voordelen

Goede form

Nadelen

Borstel kunnen nog iets zachter zijn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/87 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/87 Set van 2 opzetborstels

04/03/2025

Nederland

Nederland

Super opzetborstels

De borstels voelen prettig aan en komen erg goed tussen de tanden. Na het poetsen voelen de tanden fijn glad. Of de tanden er daadwerkelijk witter van worden is nog lastig te zeggen, maar ze maken heel goed schoon. De borstels zijn vrij stevig waardoor ze lang meegaan. Het vervangen is super gemakkelijk.

Voordelen

Stevige borstels, gaan lang mee.

Nadelen

Iets aan de prijzige kant.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/87 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Optimal White HX6062/87 Set van 2 opzetborstels

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™