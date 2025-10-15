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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX3826/33
Verwijdert tot 99,9% tandplak
Volledige reiniging in 60 seconden
Snel universeel opladen met USB-A
Reservoir van 250 ml
Levensduur batterij 40 dagen****
De Quad Stream-technologie met zijn unieke X-vormige punt bereikt op een zachte manier meer oppervlak met minder inspanning. De zachte, maar krachtige waterstralen zijn zo gericht dat ze plaatsen bereiken die met alleen poetsen niet kunnen worden gereinigd, zelfs tot op de plekken 6 mm onder de tandvleesrand waar tandplak kan blijven zitten. Zo wordt tot wel 99% van de tandplak op een zachte en eenvoudige manier verwijderd*.
Klinisch bewezen gezonder tandvlees dankzij Quad Stream-technologie. De Sonicare Cordless Power Flosser 3000 is tot wel twee keer zo effectief in het verwijderen van tandplak als interdentale borsteltjes**. Verbeter de gezondheid van uw tandvlees in slechts 2 weken**.
De afneembare watertank van 250 ml is eenvoudig bij te vullen en bevat genoeg water voor een sessie van 60 seconden, of zelfs tot 90 seconden in de Deep Clean-modus. Halverwege pauzeren om bij te vullen is niet nodig! Draai de tank voor het volgende gebruik los en vul hem van bovenaf of gebruik de vulopening aan de zijkant. Laat de vulopening na gebruik open om het droogproces te versnellen.
3.7
van 5
91
Reviews & awards
Kerel 1
15/10/2025
Nederland
Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Mipandapie
20/09/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Krachtige powerflosser
Ik heb de powerflosser nu een aantal weken. Ik merk een duidelijk verschil mijn mondhygiëne is verbeterd en mijn tandvlees bloed minder. De powerflosser heeft verschillende standen en sterktes zo kun je hem naar je eigen behoeftes instellen. Door de verschillende opzetstukken kun je wisselen van waterstroom. De powerflosser is gemakkelijk bij te vullen en heeft een lange accuduur. Ik raad dit product zeker aan!
Voordelen
Lange accuduur, krachtig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
jazz65
18/09/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Prima draadloze Flodder!
Een zeer handzame draadloze flosser met een goed hanteerbaar reservoir. Een toegankelijke vulopening en duidelijke display maken het eenvoudig om te flossen langs je tanden en kiezen!
Voordelen
Makkelijk in gebruik, handzaam, goed ruim reservoir, extra flos opzetstuk, inclusief praktische opberghoes
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
In een laboratoriumonderzoek, met Quad Stream-mondstuk tot 6 mm diepe ruimtes onder het tandvlees
Amerikaans onderzoek uit 2022 met 372 proefpersonen
in de Clean-modus
gebaseerd op één keer flossen per dag gedurende één minuut
in een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren
in vergelijking met een gewone straalpunt, in een laboratoriumonderzoek. De werkelijke resultaten kunnen verschillen
in Deep Clean-modus