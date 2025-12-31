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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX3042/00
2 spuitkoppen
Gebruik het standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging. Het gebruikt één waterstraal om vuil te verwijderen en grondig tussen uw tanden te reinigen.
Het slanke, gebogen mondstuk en de geleidetip maken het gemakkelijk om de juiste plaatsing te vinden. Plaats de tip van het mondstuk net boven de tandvleesrand, druk zachtjes zodat de tip van het mondstuk contact maakt met de tandvleesrand en de tanden, en beweeg van de ene tand naar de andere.
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