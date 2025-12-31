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NIEUW Next Generation DiamondClean

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  • Een krachtige waterstroom
  • Een krachtige waterstroom
  • Een krachtige waterstroom
  • Een krachtige waterstroom
  • Een krachtige waterstroom
  • Een krachtige waterstroom
  • Een krachtige waterstroom
  • Een krachtige waterstroom

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare F1 Standard nozzleSpuitkop voor monddouche

HX3042/00

Een krachtige waterstroom
Gebruik het standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging. Het gebruikt één waterstraal om vuil te verwijderen en grondig tussen uw tanden te reinigen.
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F1 standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging

F1 standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging

Gebruik het standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging. Het gebruikt één waterstraal om vuil te verwijderen en grondig tussen uw tanden te reinigen.

Geleidetip voor juiste plaatsing

Geleidetip voor juiste plaatsing

Het slanke, gebogen mondstuk en de geleidetip maken het gemakkelijk om de juiste plaatsing te vinden. Plaats de tip van het mondstuk net boven de tandvleesrand, druk zachtjes zodat de tip van het mondstuk contact maakt met de tandvleesrand en de tanden, en beweeg van de ene tand naar de andere.

Technische specificaties

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