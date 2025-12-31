Geleidetip voor juiste plaatsing

Het slanke, gebogen mondstuk en de geleidetip maken het gemakkelijk om de juiste plaatsing te vinden. Plaats de tip van het mondstuk net boven de tandvleesrand, druk zachtjes zodat de tip van het mondstuk contact maakt met de tandvleesrand en de tanden, en beweeg van de ene tand naar de andere.