ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • HU4816; RFT; ONLINE;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816; TEC; ONLINE;ROW
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • HU4816; F; ONLINE;ROW
  • HU4816; D1; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4816; D4; Retail;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816_00_PUP_PRINT_CMYK.tif
  • Air Humidifier HU4811 Product in Use
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816; RFT; ONLINE;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816; TEC; ONLINE;ROW
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • HU4816; F; ONLINE;ROW
  • HU4816; D1; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4816; D4; Retail;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816_00_PUP_PRINT_CMYK.tif
  • Air Humidifier HU4811 Product in Use
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use

2000-serieLuchtbevochtiger

HU4816/10

4.2

| (531) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

Adem gemakkelijk in, slaap rustig

Vul uw huis met comfortabele, schone lucht. NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht zonder wit stof of natte plekken achter te laten en verspreidt tot 99% minder bacteriën (1). Slimme sensoren en een gelijkmatige luchtverdeling zorgen voor de ideale luchtvochtigheid in uw hele kamer.

Bekijk alle voordelen

Bevochtigt droge lucht en past zich automatisch aan

Adem gemakkelijk in, slaap rustig

  • Bevochtigt de lucht in kamers tot 44 m²

  • Bevochtigingsgraad van 300 ml/uur

  • Tot wel 99% minder bacteriën

  • Automatische vochtigheidsinstellingen

Tot 99% minder bacteriën met NanoCloud-technologie (1)

Tot 99% minder bacteriën met NanoCloud-technologie (1)

De unieke NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping om zuivere waterdamp uit te stoten. De ultrafijne nevel van NanoCloud is onzichtbaar voor het oog en extreem moeilijk voor bacteriën of residu om aan te hechten. Luchtbevochtiging met tot 99% minder bacteriën dan met standaard ultrasone bevochtigers. (1)

Effectief in ruimten tot 44 m² (3)

Effectief in ruimten tot 44 m² (3)

De 2 ventilatorsnelheden en automatische instellingen zorgen voor de prestaties en het comfort dat u uitkiest. Dankzij de uitstoot van maximaal 300 ml/u wordt elke ruimte tot 44 m² effectief bevochtigt. (2,3)

Gelijkmatige, effectieve circulatie in uw ruimte

Gelijkmatige, effectieve circulatie in uw ruimte

Een 360˚ diffuser verspreidt de bevochtigde lucht gelijkmatig door de hele ruimte. De ultrafijne NanoCloud-damp verspreidt zich verder en voorkomt oververzadiging voor effectieve bevochtiging, vooral in grotere ruimten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

531

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

04/03/2024

België

België

Geverifieerde koper

Uitstekende werking

Makkelijk te vullen en schoon te maken; mooie vormgeving.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger

09/02/2024

België

België

Geverifieerde koper

Gemakkelijk te gebruiken

Heel gemakkelijk in gebruik. Goede prijs kwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger

06/01/2022

België

België

Geverifieerde koper

Binnen de drie uren was de vochtigheid terug top

De vochtigheid was binnen de drie uur terug normaal en dat op stand 2, daarna kon ik het apparaat op stand 1 laten werken en bleef de vochtigheid op peil. Na drie dagen niet gebruiken vind ik het reinigen van de filter een omslachtig gedoe dat op termijn ook een kapitaal aan citroenzuur kost. De beloofde tweede gratis filter heb ik ook nooit gekregen en daar ben ik niet zo blij mee...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. (1) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules die geen extra technologie bevatten om de verspreiding van bacteriën te verminderen, getest door een onafhankelijk laboratorium

  2. (2) Getest door GB/T 23332-2018 in een extern laboratorium. Begintemperatuur van 23 ℃ ± 2 ℃ en een relatieve luchtvochtigheid van 30% ± 2% RL

  3. (3) Berekend volgens AHAM HU-1-2016 clausule 7.3, op basis van de bevochtigingsprestaties getest volgens GB/T 23332-2018 door een extern laboratorium

  4. (4) De aanwezigheid van mineralen op meubilair is gedurende een periode van 3 uur getest door een extern laboratorium overeenkomstig DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Getest volgens GB 21551.3-2010 in een extern laboratorium. Intensiteit van ozon, TVOC, PM10 en UV liggen onder de limiet."

  6. (6) Berekend op basis van een volledig gevuld waterreservoir van 4 liter bij een bevochtigingssnelheid met 150 ml/u op stand 1.