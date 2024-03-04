Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Adem gemakkelijk in, slaap rustig
Vul uw huis met comfortabele, schone lucht. NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht zonder wit stof of natte plekken achter te laten en verspreidt tot 99% minder bacteriën (1). Slimme sensoren en een gelijkmatige luchtverdeling zorgen voor de ideale luchtvochtigheid in uw hele kamer.
Bevochtigt de lucht in kamers tot 44 m²
Bevochtigingsgraad van 300 ml/uur
Tot wel 99% minder bacteriën
Automatische vochtigheidsinstellingen
De unieke NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping om zuivere waterdamp uit te stoten. De ultrafijne nevel van NanoCloud is onzichtbaar voor het oog en extreem moeilijk voor bacteriën of residu om aan te hechten. Luchtbevochtiging met tot 99% minder bacteriën dan met standaard ultrasone bevochtigers. (1)
De 2 ventilatorsnelheden en automatische instellingen zorgen voor de prestaties en het comfort dat u uitkiest. Dankzij de uitstoot van maximaal 300 ml/u wordt elke ruimte tot 44 m² effectief bevochtigt. (2,3)
Een 360˚ diffuser verspreidt de bevochtigde lucht gelijkmatig door de hele ruimte. De ultrafijne NanoCloud-damp verspreidt zich verder en voorkomt oververzadiging voor effectieve bevochtiging, vooral in grotere ruimten.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
Ga naar de onderdelen en accessoires
4.2
van 5
531
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Lionhart
04/03/2024
België
Geverifieerde koper
Uitstekende werking
Makkelijk te vullen en schoon te maken; mooie vormgeving.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger
Tante100
09/02/2024
België
Geverifieerde koper
Gemakkelijk te gebruiken
Heel gemakkelijk in gebruik. Goede prijs kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger
Edsail
06/01/2022
België
Geverifieerde koper
Binnen de drie uren was de vochtigheid terug top
De vochtigheid was binnen de drie uur terug normaal en dat op stand 2, daarna kon ik het apparaat op stand 1 laten werken en bleef de vochtigheid op peil. Na drie dagen niet gebruiken vind ik het reinigen van de filter een omslachtig gedoe dat op termijn ook een kapitaal aan citroenzuur kost. De beloofde tweede gratis filter heb ik ook nooit gekregen en daar ben ik niet zo blij mee...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Serie 2000 HU4813/10 Luchtbevochtiger
(1) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules die geen extra technologie bevatten om de verspreiding van bacteriën te verminderen, getest door een onafhankelijk laboratorium
(2) Getest door GB/T 23332-2018 in een extern laboratorium. Begintemperatuur van 23 ℃ ± 2 ℃ en een relatieve luchtvochtigheid van 30% ± 2% RL
(3) Berekend volgens AHAM HU-1-2016 clausule 7.3, op basis van de bevochtigingsprestaties getest volgens GB/T 23332-2018 door een extern laboratorium
(4) De aanwezigheid van mineralen op meubilair is gedurende een periode van 3 uur getest door een extern laboratorium overeenkomstig DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Getest volgens GB 21551.3-2010 in een extern laboratorium. Intensiteit van ozon, TVOC, PM10 en UV liggen onder de limiet."
(6) Berekend op basis van een volledig gevuld waterreservoir van 4 liter bij een bevochtigingssnelheid met 150 ml/u op stand 1.