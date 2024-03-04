Hij ziet er mooi uit en valt niet teveel op in onze woonkamer. Door het winterweer kregen we last van droge lucht, onze hygrometer gaf onder de 40% luchtvochtigheid aan. We hebben nu al een week deze luchtbevochtiger mogen testen en zijn er erg tevreden over. Na de filter een uur in water gedompeld te hebben is de bak klaar om te vullen, er gaat vier liter in en een drijver zorgt ervoor dat het apparaat uitschakelt zodra al het water verdampt is. De voorraad water gaat in onze woonruimte ruim een volledige dag mee. Er zitten twee aan standen op, de stillere nachtmodus, die echt stil is en de wat actievere dag modus die iets harder werkt maar alsnog redelijk stil is met alle geluiden overdag om je heen. Verder zijn er drie standen om de gewenste luchtvochtigheid in te stellen die het apparaat met zijn ingebouwde hygrometer insteld, 40, 50 en 60 procent. Er zit ook een timer op. Binnen een paar uur was de vochtigheid in onze woonkamer gestegen van 40 naar 60%, dat gaat de best snel. Al onze planten worden er heel gelukkig van en de bladeren worden weer mooi en donkergroen. Voor 60% is het apparaat in ons geval best hard aan het werken, dus we wisselen dit af met de 50% setting, wel jammer dat je dit niet zelf kunt instellen naar bv 55%. Al met al zijn we best tevreden en droge handen, ogen en hoofdpijn zijn op deze manier verleden tijd.