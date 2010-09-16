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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HTS9520/12
Niet meer leverbaar
Gebruikershandleiding
Snelstartgids
Hoe kan ik mijn speler met mijn thuisnetwerk verbinden?
Moet ik betalen om gebruik te kunnen maken van Net TV?
Waarom zie ik het 3D-effect van mijn 3D-disc niet?
Kan ik websites aan 'my favourites' toevoegen in Philips-NetTV?
Welke softwareversie van de Philips-speler ondersteunt 3D?
Wat is DLNA?
Kan ik de middenluidspreker van mijn Philips-set aan de muur monteren?
Kan ik mijn speler verbinden met mijn TV via DLNA om HD-video's te bekijken?
Kan ik mijn Philips 3D-speler in combinatie met een TV van een ander merk gebruiken?
Kan ik mijn Philips Blu-ray-speler upgraden zodat 3D wordt ondersteund?
Kan ik normale Blu-ray-discs afspelen op mijn Philips 3D-speler?
Waarom werkt de kleurentoets niet in Philips Net TV?
Ondersteunt mijn Philips-speler 3D?
Kan ik een 3D Ready-product gebruiken met mijn huidige, non-3D-TV?
Welke mediaservers kan ik gebruiken voor de Philips-speler?
Ik kan het afspelen van mijn BD Java-disc niet hervatten.
Kan ik normale Blu-ray-discs afspelen op mijn Philips 3D-speler?
Kan de Philips Blu-ray-speler 2D omzetten in 3D?
Kan ik op Net TV naar iedere website bladeren?
Kan ik door bestanden van mijn speler bladeren op mijn PC?
Kan de ondertiteling niet wijzigen met de afstandsbediening.
Zoekfunctie werkt niet tijdens DNLA-verbinding.
Wat is BD Live?
Blu-ray-speler geeft geen HD-resolutie weer via de Component Video-aansluiting.
Kan geen video naar mijn Philips-speler streamen met DLNA?
De mappen zijn leeg als ik de optie Browse PC op mijn HCS selecteer.
DivX-ondertiteling wordt niet weergegeven op mijn speler.
Geen beeld als mijn iPod met het Philips HCS is verbonden.
Subtitle-knop werkt niet op de afstandsbediening.
Geluid en beeld synchroniseren op mijn Philips HCS.
Geen apparaat beschikbaar in het scherm Windows Media delen voor DLNA.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product