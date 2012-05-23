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Niet meer leverbaar
HTS9520/12
Surround Sound uit alle richtingen, net als in de bioscoop
Ruim 70% van de testpersonen* geeft de voorkeur aan Philips 360Sound. 360Sound-luidsprekers hebben geluidsdrivers aan de voorkant en zijkanten, zodat de Surround Sound net als in de bioscoop gelijkmatig over de ruimte wordt verdeeld.
Blu-ray 3D afspelen
360Sound is niet te vergelijken met een normale 5.1-kanaals home cinema door het unieke ontwerp met drie drivers per satellietluidspreker - één voorluidspreker en twee schuine zijluidsprekers - voor een kamervullend geluid. Philips gebruikt naast dipolen ook een uniek algoritme om het meeslepende geluidseffect nog verder te versterken. 360Sound bevat eersteklas akoestische onderdelen zoals zachte dome-tweeters, neodymium-magneten en klasse 'D' digitale versterkers voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit vanuit alle hoeken van de kamer, waardoor u zich thuis in een bioscoop waant.
Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.
Ervaar een groot aantal onlinediensten met Net TV. Geniet wanneer u maar wilt rechtstreeks op uw TV van films, afbeeldingen, infotainment en andere onlinecontent. Sluit uw home cinema rechtstreeks aan op uw thuisnetwerk via de Ethernet-aansluiting en gebruik uw afstandsbediening om naar het item dat u wilt bekijken te navigeren en dit te selecteren. Met het Philips-menu hebt u toegang tot populaire Net TV-diensten die gemaakt zijn voor uw scherm. Bovendien kunt u via het DLNA-gecertificeerde PC-netwerk met uw afstandsbediening video's bekijken en hebt u toegang tot foto's op uw computer.
Prijzen
3.6
van 5
88
Reviews & awards
PhilipsFan
23/05/2012
België
Zeer goed product om thuis een echte bioscoopervaring te beleven.
Een schitterende aanvulling bij een Philips TV uit bijvoorbeeld de 9000 serie. Mits de juiste instelling volstaat het de versterker in te schakelen om automatisch al het geluid van de TV in perfecte cinemasound weer te geven. + Uitstekend surround geluid bij 5.1 geluidsbronnen (dvd, bluay) + Zeer goede surround bij gewone stereo geluidsbronnne (televisiefilms) via de optie 'Beter Geluid' - Soms zachte #ietwat storende# achtergrondgeluiden uit de surroundspeakers in '360Sound' en optie 'Beter Geluid' bij het kijken naar praatprogamma's op de televisie.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema
Blaizer21
16/11/2011
België
Home cinema met sublieme kwaliteit qua sound
Echt een home cinema om in huis te hebben, zeer gebruiksvriendelijk en de uitvoering in inox-kleur past volledig bij de Philips LED-TV met ambilight. Super tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema
PeterAmersfoort
18/02/2016
Nederland
Even de tijd nemen
Je moet even de tijd nemen om goed uit te pakken en te installeren. Werkt prima, behalve dat de geluidsinstellingen spontaan wijzigen en het geluid niet juist is (te zacht of met echo). Home Cinema set speciaal gekocht voor de TV die er goed bij past (mogelijkheden, geluid en disign)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS9520 5.1 home cinema
Gebaseerd op vergelijkingen met een vooraanstaand concurrent tijdens een geluidstest onder consumenten, uitgevoerd door Synovate in Duitsland in november 2010. Gegevens beschikbaar.