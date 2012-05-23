Geweldig mooie home cinema set, mooie vormgeving, prachtig geluid, gebruikgemaakt is prima "een kind kan de was doen". Bij het aanzetten moet je wel even geduld hebben voordat de radio/cd muziek geeft. Heb de boxenstandaards erbij genomen, passen uiteraard prima bij de set. Klein -puntje is dat je bij het in elkaar zetten van de poot op de voet er rekening mee moet houden dat de aansluiting erg kwetsbaar is, breekt erg makkelijk (is echter absoluut geen belemmering voor het gebruik) Ook is de bevestiging van de poot op de voet niet geweldig, de schroefjes kunnen nauwelijks houvast krijgen. (gaan er maar minimaal in). Al met al zijn wij zeer tevreden over deze set.