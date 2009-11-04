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Niet meer leverbaar
precisietrimmer
NIVEA FOR MEN-conditioner wordt door de scheerhoofden rechtstreeks op uw huid aangebracht, waardoor uw huid tijdens het scheren wordt gehydrateerd. De conditioner bevat Natural Microtec. Dit beschermt uw huid tegen irritatie.
Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht voor een glad scheerresultaat, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen
De scheerhoofden hebben unieke ringen met een Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat
4.1
van 5
153
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Danny
04/11/2009
België
beste koop
Heb dit apparaat sinds twee dagen en ben er zeker en vast heel tevreden mee!! Er gaat voor mij niks boven een philips!!
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja69
24/06/2014
Nederland
Fijn apparaat, slechte service
Jarenlang met veel plezier gebruikt. Nu geen nieuwe scheerkoppen meer te koop, zelfs geen nieuw apparaat. Normaal heb je de mogelijkheid om servicedelen nog jaren te kunnen kopen .Hier niet.Zeer slecht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja69
24/06/2014
Nederland
Fijn apparaat, slechte service
Jarenlang met veel plezier gebruikt. Nu geen nieuwe scheerkoppen meer te koop, zelfs geen nieuw apparaat. Normaal heb je de mogelijkheid om servicedelen nog jaren te kunnen kopen .Hier niet.Zeer slecht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.