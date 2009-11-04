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  • Glad scheren, gezonde huid
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  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
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  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid

Niet meer leverbaar

NIVEANIVEA FOR MEN-scheerapparaat

HS8440/23

4.1
| (153) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Glad scheren, gezonde huid
Dit Philips-scheerapparaat volgt soepel alle contouren van uw gezicht voor een glad scheerresultaat. De ringen met Stretch & Lift-patroon bereiden de huid voor op een aangename scheerbeurt. De nieuwe conditioner beschermt de huid tegen irritatie.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Hydrateert de huid tijdens het scheren

Glad scheren, gezonde huid

  • precisietrimmer

Hydrateer uw huid tijdens het scheren

Hydrateer uw huid tijdens het scheren

NIVEA FOR MEN-conditioner wordt door de scheerhoofden rechtstreeks op uw huid aangebracht, waardoor uw huid tijdens het scheren wordt gehydrateerd. De conditioner bevat Natural Microtec. Dit beschermt uw huid tegen irritatie.

Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht

Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht

Volgt voorzichtig de contouren van uw gezicht voor een glad scheerresultaat, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen

Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat

Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat

De scheerhoofden hebben unieke ringen met een Stretch & Lift-patroon voor een fantastisch scheerresultaat

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

153

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

04/11/2009

België

België

beste koop

Heb dit apparaat sinds twee dagen en ben er zeker en vast heel tevreden mee!! Er gaat voor mij niks boven een philips!!

Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

24/06/2014

Nederland

Nederland

Fijn apparaat, slechte service

Jarenlang met veel plezier gebruikt. Nu geen nieuwe scheerkoppen meer te koop, zelfs geen nieuw apparaat. Normaal heb je de mogelijkheid om servicedelen nog jaren te kunnen kopen .Hier niet.Zeer slecht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

24/06/2014

Nederland

Nederland

Fijn apparaat, slechte service

Jarenlang met veel plezier gebruikt. Nu geen nieuwe scheerkoppen meer te koop, zelfs geen nieuw apparaat. Normaal heb je de mogelijkheid om servicedelen nog jaren te kunnen kopen .Hier niet.Zeer slecht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8440/23 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 