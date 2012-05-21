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  • Moisturizing Shaving Conditioner
  • Moisturizing Shaving Conditioner

NIVEAScheerlotion

HS800/04

4.5
| (104) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Moisturizing Shaving Conditioner
Vochtinbrengende scheerlotion voor uw Philips NIVEA FOR MEN-scheerapparaat. De formule is verrijkt met kamille en vitaminen voor een verzorgde en gezonde huid.
Bekijk alle voordelen

Alleen voor de Philips NIVEA FOR MEN HS8000-serie

Moisturizing Shaving Conditioner

  • met Natural MICRO tec

Scheersyst. met NIVEA FOR MEN-lotion

Scheersyst. met NIVEA FOR MEN-lotion

NIVEA FOR MEN Moisturizing Shaving Conditioner wordt rechtstreeks op de huid aangebracht

Geïntegreerd navulsysteem voor cartridge

Geïntegreerd navulsysteem voor cartridge

U kunt de NIVEA FOR MEN-scheerlotion ook rechtstreeks van het navulbusje in het Philips NIVEA FOR MEN-scheerapparaat pompen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

104

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

21/05/2012

België

België

dit produkt is ok

maakt scheren aangenaam en geeft een aangenaam gevoel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

20/05/2012

België

België

gebruik dit product reeds jaren

Daar ik een gevoelige huid heb is dit product de beste oplossing wat ik tot dusver heb kunnen vinden. Combinatie scheergel en scheeraparaat is uitstekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

16/11/2011

België

België

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion

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