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met Natural MICRO tec
NIVEA FOR MEN Moisturizing Shaving Conditioner wordt rechtstreeks op de huid aangebracht
U kunt de NIVEA FOR MEN-scheerlotion ook rechtstreeks van het navulbusje in het Philips NIVEA FOR MEN-scheerapparaat pompen.
4.5
van 5
104
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
eclaireke
21/05/2012
België
dit produkt is ok
maakt scheren aangenaam en geeft een aangenaam gevoel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
Gema99
20/05/2012
België
gebruik dit product reeds jaren
Daar ik een gevoelige huid heb is dit product de beste oplossing wat ik tot dusver heb kunnen vinden. Combinatie scheergel en scheeraparaat is uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
luccornelis1
16/11/2011
België
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HS800/04 Scheerlotion