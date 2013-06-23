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  • Glad scheren, gezonde huid
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  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
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  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid
  • Glad scheren, gezonde huid

Niet meer leverbaar

NIVEANIVEA FOR MEN-scheerapparaat

HS8060/24

4
| (48) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Glad scheren, gezonde huid
NIVEA FOR MEN-scheerconditioner wordt rechtstreeks aangebracht op de huid voor een vochtinbrengende en aangename scheerbeurt. De formule is verrijkt met vitaminen en kamille voor een verzorgde huid die er gezond uitziet.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Doseringssysteem voor scheerlotion

Glad scheren, gezonde huid

  • met Refill&Charge-unit

Scheersyst. met NIVEA FOR MEN-lotion

Scheersyst. met NIVEA FOR MEN-lotion

NIVEA FOR MEN Moisturizing Shaving Conditioner wordt rechtstreeks op de huid aangebracht

Geïntegreerd navulsysteem voor cartridge

Geïntegreerd navulsysteem voor cartridge

U kunt de NIVEA FOR MEN-scheerlotion ook rechtstreeks van het navulbusje in het Philips NIVEA FOR MEN-scheerapparaat pompen.

Flex Tracker-systeem

Flex Tracker-systeem

De Flex Tracker volgt automatisch de contouren van uw gezicht en helpt huidirritatie te voorkomen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

48

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

23/06/2013

Nederland

Nederland

zonder meer aan te bevelen !!!!!

Reeds jaren in gebruik en nooit problemen gehad ! Eerst volgende aankoop is dus reeds bekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8060/24 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8060/24 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

16/06/2013

Nederland

Nederland

Het is een prima product

Dit app. werkt subliem, onder de douche scheren, lekker makkelijk en glad. Inmiddeels heb ik er 2, een voor mijn buitenhuis, en 1 thuis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

16/06/2013

Nederland

Nederland

Het is een prima product

Dit app. werkt subliem, onder de douche scheren, lekker makkelijk en glad. Inmiddeels heb ik er 2, een voor mijn buitenhuis, en 1 thuis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HS8060/25 NIVEA FOR MEN-scheerapparaat

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 