Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Dit product
Head Shaver Pro 5000 Series
Essential-scheerapparaat met ComfortCut-mesjes
59,99 €
HS740 Blade Refill
Vervangende elektrische scheerhoofden
31,29 €
€ 59,99
€ 59,99
360° draaibaar scheerhoofd
ComfortCut-mesjes
PowerAdapt-sensor
Ergonomisch design
De Philips Head Shaver Pro 5000-serie is ontworpen voor een gladde scheerbeurt die ook comfortabel is voor de huid. Dit is het perfecte hulpmiddel voor iedereen die er netjes uit wil zien, zich zelfverzekerd wil voelen en helemaal zichzelf wil zijn.
Volledig flexibele unit draait 360° en volgt zo de vormen van het gezicht voor optimaal huidcontact, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Ook wordt te veel druk voorkomen die een oncomfortabel gevoel en irritatie kan veroorzaken.
Met dit Philips-scheerapparaat kunt u een schoon, comfortabel scheerresultaat bereiken. De 36 ComfortCut-mesjes van dit elektrische scheerapparaat snijden elke haar recht boven het huidniveau voor een gladde en gelijkmatige afwerking.
Nieuw
4.6
van 5
305
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Keja3600
18/07/2026
België
Geverifieerde koper
De beste tot nu toe
Ik had hiervoor een Remington maar deze klopt m op alle vlakken. Veel aangenamer en zachter voor de huid. giga snel laden en een batterij die heel lang meegaat. Bovendien ook nog eens super makkelijk op schoon te maken. Echt een topper op alle vlakken
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium scheerapparaat met luxe accessoires
Date of Use 2026-05-31
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium scheerapparaat met luxe accessoires
Date of Use 2026-05-31
Kale Snek
12/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
glad koppie
Vanaf eerste keer het scheren van mijn hoofd tot nu (3 maanden Later) Meer dat tevreden. Het gemak waar mee je scheert. op verschillende wijze vast houden. Resultaat is altijd goed glad. Opladen is ook zo gedaan. schoonmaken is ook easy. Alleen het borsteltje is een beetje klein van formaat. Een absolute aanrader
Voordelen
gemak en glad resultaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-05-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-05-12
Trebje
05/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Lekker in de hand stevig en scheert mooi glad
Een fantastische machine die doet wat hij belooft. Boven op me kop zit al geen haar. Maar de rest is rt nu ook af. En helemaal. Tis glad voor een dag. Dan komen de stoppels weer. Maar ik scheer nu maar om de 2 dagen ipv dagelijks. Een top machine. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Voordelen
Stevig in de hand. Sterk gaat lang mee met de batterij
Nadelen
Nog niet ontdekt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-05-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd
Date of Use 2026-05-08
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, categorie bodyshaver, gegevens uit 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop