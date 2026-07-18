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  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid
  • Glad scheren, zacht voor de huid

Head Shaver Pro 5000 SeriesEssential-scheerapparaat met ComfortCut-mesjes

HS5980/15

4.6
| (305) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Glad scheren, zacht voor de huid
De Philips Head Shaver Pro 5000-serie is ontwikkeld voor een gladde scheerbeurt en is zacht voor de huid. Het geavanceerde 360° draaibare scheerhoofd volgt de vorm van uw hoofd, waarbij de ComfortCut-mesjes in elke richting glad en gelijkmatig scheren.
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Head Shaver Pro 5000 Series Essential-scheerapparaat met ComfortCut-mesjes

Head Shaver Pro 5000 Series
Essential-scheerapparaat met ComfortCut-mesjes

59,99 €

  • HS740 Blade Refill

    HS740 Blade Refill
    Vervangende elektrische scheerhoofden

    31,29 €

€ 59,99

€ 59,99

Van de wereldleider in elektrisch scheren

Glad scheren, zacht voor de huid

  • 360° draaibaar scheerhoofd

  • ComfortCut-mesjes

  • PowerAdapt-sensor

  • Ergonomisch design

Van de wereldleider in elektrisch scheren*

Van de wereldleider in elektrisch scheren*

De Philips Head Shaver Pro 5000-serie is ontworpen voor een gladde scheerbeurt die ook comfortabel is voor de huid. Dit is het perfecte hulpmiddel voor iedereen die er netjes uit wil zien, zich zelfverzekerd wil voelen en helemaal zichzelf wil zijn.

Scheer haar in elke richting dankzij 360 graden draaiend scheerhoofd

Scheer haar in elke richting dankzij 360 graden draaiend scheerhoofd

Volledig flexibele unit draait 360° en volgt zo de vormen van het gezicht voor optimaal huidcontact, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Ook wordt te veel druk voorkomen die een oncomfortabel gevoel en irritatie kan veroorzaken.

Soepel en zacht scheren met ComfortCut-mesjes

Soepel en zacht scheren met ComfortCut-mesjes

Met dit Philips-scheerapparaat kunt u een schoon, comfortabel scheerresultaat bereiken. De 36 ComfortCut-mesjes van dit elektrische scheerapparaat snijden elke haar recht boven het huidniveau voor een gladde en gelijkmatige afwerking.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

305

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

18/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

De beste tot nu toe

Ik had hiervoor een Remington maar deze klopt m op alle vlakken. Veel aangenamer en zachter voor de huid. giga snel laden en een batterij die heel lang meegaat. Bovendien ook nog eens super makkelijk op schoon te maken. Echt een topper op alle vlakken

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium scheerapparaat met luxe accessoires

Date of Use 2026-05-31

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium scheerapparaat met luxe accessoires

Date of Use 2026-05-31

12/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

glad koppie

Vanaf eerste keer het scheren van mijn hoofd tot nu (3 maanden Later) Meer dat tevreden. Het gemak waar mee je scheert. op verschillende wijze vast houden. Resultaat is altijd goed glad. Opladen is ook zo gedaan. schoonmaken is ook easy. Alleen het borsteltje is een beetje klein van formaat. Een absolute aanrader

Voordelen

gemak en glad resultaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd

Date of Use 2026-05-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd

Date of Use 2026-05-12

05/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Lekker in de hand stevig en scheert mooi glad

Een fantastische machine die doet wat hij belooft. Boven op me kop zit al geen haar. Maar de rest is rt nu ook af. En helemaal. Tis glad voor een dag. Dan komen de stoppels weer. Maar ik scheer nu maar om de 2 dagen ipv dagelijks. Een top machine. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Voordelen

Stevig in de hand. Sterk gaat lang mee met de batterij

Nadelen

Nog niet ontdekt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd

Date of Use 2026-05-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Geavanceerd scheerapparaat met 90 min. gebruikstijd

Date of Use 2026-05-08

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, categorie bodyshaver, gegevens uit 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.

  2. 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop​