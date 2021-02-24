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Niet meer leverbaar
700 W
16 functies
2-in-1-schijf
Opbergen in de kom
De krachtige motor verwerkt eenvoudig verschillende ingrediënten zoals brooddeeg en harde groenten, kaas en chocolade. Snijden en hakken verloopt ook moeiteloos.
Met meer dan 16 functies is er geen limiet op wat u kunt maken: maaltijden, brood, sauzen en nog veel meer. Gebruik de hoogwaardige multifunctionele accessoires om ingrediënten te hakken, pureren en malen met het S-mes, of snijden en hakken met de 2-in-1-schijf. Laat uw stemming bepalen of u gaat kloppen, kneden of nog iets anders.
Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor zo min mogelijk vooraf snijden.
4.2
van 5
108
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Bonneke1
24/02/2021
België
ideale kneedmachine
Ik kocht dit product omdat ik graag cake, taart en koekjes maak Het kneden ging mij niet zo goed af, had onvoldoende kracht in mijn handen en het was een vuile bedoening 18/2 gekocht en 23/2 mijn eerste koekjes ermee gemaakt....zalig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR7310/10 Compact keukenmachine uit de Daily-collectie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR7310/10 Compact keukenmachine uit de Daily-collectie
Jo1945
21/06/2020
België
Geverifieerde koper
Veelzijdig
Eigen mayonaise vervang saus waarvoor ik dit toestel in de eerste plaats gekocht heb voldoet prima. Ook om wortelen te snipperen gebruikt, de andere toebehoren zullen wel hetzelfde prima resultaat geven. Dat moet nog gebruikt worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR7605/10 Keukenmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR7605/10 Keukenmachine
Tanny
16/07/2018
België
Geverifieerde koper
erg tevreden
Het is een handig en gebruiksvriendelijk toestel. En vereist weinig plaats.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR7605/10 Keukenmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HR7605/10 Keukenmachine