[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Nu een aantal weken in gebruik en erg tevreden over deze keukenmachine. Veel opties en eenvoudig in gebruik. Ideaal is dat alle onderdelen in de vaatwasser kunnen. Ook handig is dat er apart opbergvak voor het snoer is en de accessoires in de kom kunnen. Ook het design oogt modern. Door de zuignapjes blijft de machine ook goed op zijn plek staan.