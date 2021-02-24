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  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
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  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
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  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden

Niet meer leverbaar

Daily-collectieCompacte keukenmachine

HR7310/10

4.2
| (108) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
Houdt u van gezonde, zelfgemaakte maaltijden, maar hebt u een drukke planning? Dan is de Philips Daily Compact-keukenmachine iets voor u. We hebben deze compacte collectie speciaal ontworpen voor de hectiek van het dagelijks leven. Hiermee bereidt u snel en gemakkelijk heerlijke gerechten.
Bekijk alle voordelen

dankzij onmisbare accessoires en een ruimtebesparend design

Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden

  • 700 W

  • 16 functies

  • 2-in-1-schijf

  • Opbergen in de kom

Krachtige 700 W motor voor moeiteloos verwerken

Krachtige 700 W motor voor moeiteloos verwerken

De krachtige motor verwerkt eenvoudig verschillende ingrediënten zoals brooddeeg en harde groenten, kaas en chocolade. Snijden en hakken verloopt ook moeiteloos.

Handig alles-in-één apparaat: kneden, kloppen, raspen en snijden

Met meer dan 16 functies is er geen limiet op wat u kunt maken: maaltijden, brood, sauzen en nog veel meer. Gebruik de hoogwaardige multifunctionele accessoires om ingrediënten te hakken, pureren en malen met het S-mes, of snijden en hakken met de 2-in-1-schijf. Laat uw stemming bepalen of u gaat kloppen, kneden of nog iets anders.

Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor zo min mogelijk vooraf snijden

Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor zo min mogelijk vooraf snijden

Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor zo min mogelijk vooraf snijden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

108

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

24/02/2021

België

België

ideale kneedmachine

Ik kocht dit product omdat ik graag cake, taart en koekjes maak Het kneden ging mij niet zo goed af, had onvoldoende kracht in mijn handen en het was een vuile bedoening 18/2 gekocht en 23/2 mijn eerste koekjes ermee gemaakt....zalig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR7310/10 Compact keukenmachine uit de Daily-collectie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR7310/10 Compact keukenmachine uit de Daily-collectie

21/06/2020

België

België

Geverifieerde koper

Veelzijdig

Eigen mayonaise vervang saus waarvoor ik dit toestel in de eerste plaats gekocht heb voldoet prima. Ook om wortelen te snipperen gebruikt, de andere toebehoren zullen wel hetzelfde prima resultaat geven. Dat moet nog gebruikt worden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR7605/10 Keukenmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR7605/10 Keukenmachine

16/07/2018

België

België

Geverifieerde koper

erg tevreden

Het is een handig en gebruiksvriendelijk toestel. En vereist weinig plaats.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR7605/10 Keukenmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HR7605/10 Keukenmachine

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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