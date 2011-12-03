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Niet meer leverbaar
Natuurlijk glad met volume
Met deze haarstyler van Philips creëer je natuurlijk steil haar met precies het juiste volume zonder je haar te beschadigen. Snel, zacht en eenvoudig.
Dankzij de perfecte spanningscontrole heb je de juiste spanning tussen de keramische platen en het haar, met als resultaat prachtig supersteil haar dat je natuurlijke volume benadrukt.
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Met de digitale temperatuurinstellingen kun je snel de juiste functie selecteren en de stijltemperatuur aanpassen via het digitale display, waardoor je altijd de perfecte temperatuur hebt die het beste bij jouw haartype en behoeften past. Het resultaat is perfect gestyled haar met één druk op de knop.
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4.0
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Straightener
23/02/2011
España
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Straightener
kika33
08/11/2012
Italia
Questa piastra è meravigliosa
Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Piastra per capelli
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8297/00 Piastra per capelli