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Strijkijzer met stoomgenerator
Niet meer leverbaar
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HI5916/20
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HI5900 series_UM_WEU_[03028]_NCN
Quick start guide Philips Steam generator iron - English (US)
Alles (4)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
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