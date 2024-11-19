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Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Strijkijzer met stoomgenerator

HI5916/20

Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

HI5900 series_UM_WEU_[03028]_NCN

  • PDF bestand, 2.7 MB
  • 19 November 2024

Quick start guide Philips Steam generator iron - English (US)

  • PDF bestand, 1.2 MB
  • 17 March 2024

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