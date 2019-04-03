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Niet meer leverbaar
Pompdruk max. 5 bar
Afneembaar waterreservoir van 1,1 liter
Stoomstoot van 180 g
Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,1 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.
Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc-Clean, waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en dus ook geen extra kosten.
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.
Prijzen
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Flosan
03/04/2019
Portugal
Excelentes características
Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HI5914/30 Steam generator iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HI5914/30 Steam generator iron