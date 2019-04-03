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Niet meer leverbaar

Strijkijzer met stoomgenerator

HI5916/20

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller strijken
Met deze stoomgenerator strijkt u sneller dankzij extra krachtige continue stoom en handiger dankzij het afneembare waterreservoir van 1,1 liter.
Bekijk alle voordelen

Met extra stoom

Sneller strijken

  • Pompdruk max. 5 bar

  • Afneembaar waterreservoir van 1,1 liter

  • Stoomstoot van 180 g

Afneembaar waterreservoir van 1,1 liter

Afneembaar waterreservoir van 1,1 liter

Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,1 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

Inclusief Calc Clean-reservoir - geen cassettes, geen extra kosten

Inclusief Calc Clean-reservoir - geen cassettes, geen extra kosten

Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc-Clean, waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en dus ook geen extra kosten.

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

Excelentes características

Bom desempenho, económico. Relação preço /qualidade bastante satisfatório.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HI5914/30 Steam generator iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HI5914/30 Steam generator iron

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