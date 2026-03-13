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Philips ondersteuning
HD9357/10
Er komt water uit de tuit van mijn Philips-waterkoker
Er zit water/condens op de voet van mijn Philips-waterkoker
Het duurt lang voordat het water in mijn Philips-waterkoker kookt
Mijn Philips-waterkoker stopt zodra het water kookt
Mijn Philips-waterkoker kan niet worden ingeschakeld
Mijn Philips-waterkoker is vuil en bevat kleine vlekjes