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  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Kettle
  • Find your model number - export Philips Viva Collection Kettle HD9357/10
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle

Viva CollectionWaterkoker

HD9357/10

4.3

| (27) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

1 Prijs

Duurzame prestaties

Deze Philips-waterkoker is gebaseerd op meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van waterkokers, en is gemaakt van stevig, voedselveilig rvs voor een lange levensduur. Hij is uitermate robuust voor veelvuldig en langdurig gebruik.

Bekijk alle voordelen

Volledig van roestvrij staal met blauwe verlichting

Duurzame prestaties

  • 2200 W

  • 1,7 l

  • Roestvrij staal

  • Waterkoker

De blauwe LED-verlichting en het indicatielampje gaan branden zodra de waterkoker is ingeschakeld

De blauwe LED-verlichting en het indicatielampje gaan branden zodra de waterkoker is ingeschakeld

Deze waterkoker heeft blauwe LED-verlichting aan de binnenzijde om het koken van water leuker en ontspannender te maken.

Dubbelzijdige, doorzichtige waterniveau-indicator

Dubbelzijdige, doorzichtige waterniveau-indicator

De doorzichtige waterniveau-indicator kan van beide zijden worden afgelezen. De blauwe verlichting geeft aan wanneer de waterkoker is ingeschakeld.

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_AWARD-612372

Recensies

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4.3

van 5

27

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

26/05/2020

België

België

Beste waterketel tot nu toe

Mooi design, gemakkelijk te vullen aan waterkraan door grote schenktuit , blauwe led-verlichting wanneer waterketel in werking is, maataanduiding zijkanten maakt gebruik extra gemakkelijk.Gevuld niet te zwaar om op te tillen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker

10/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede snelle waterkoker

Vrolijke blauwe verlichting en een brede praktische handgreep.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker

07/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top

Fijne waterkoker. Grote inhoud. Makkelijk schoon te maken. Leuk detail het blauwe licht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker

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