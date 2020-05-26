De waterkoker voldoet prima waar hij voor bedoeld is. Er zit ook een duidelijke maatvoering in. Is mooi om te zien en de verlichting is leuk, alhoewel niet noodzakelijk. Wel wat luidruchtiger dan dat mijn oude, kunststof waterkoker (ook Philips) was. En daarmee in vergelijking ook flink zwaarder, hetgeen te begrijpen is, omdat hij van roestvrij staal is.