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Duurzame prestaties
Deze Philips-waterkoker is gebaseerd op meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van waterkokers, en is gemaakt van stevig, voedselveilig rvs voor een lange levensduur. Hij is uitermate robuust voor veelvuldig en langdurig gebruik.
2200 W
1,7 l
Roestvrij staal
Waterkoker
Deze waterkoker heeft blauwe LED-verlichting aan de binnenzijde om het koken van water leuker en ontspannender te maken.
De doorzichtige waterniveau-indicator kan van beide zijden worden afgelezen. De blauwe verlichting geeft aan wanneer de waterkoker is ingeschakeld.
Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen.
Prijzen
4.3
van 5
27
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Vermeeren
26/05/2020
België
Beste waterketel tot nu toe
Mooi design, gemakkelijk te vullen aan waterkraan door grote schenktuit , blauwe led-verlichting wanneer waterketel in werking is, maataanduiding zijkanten maakt gebruik extra gemakkelijk.Gevuld niet te zwaar om op te tillen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker
Rooibosthee
10/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Goede snelle waterkoker
Vrolijke blauwe verlichting en een brede praktische handgreep.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker
Desiree 1967
07/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Fijne waterkoker. Grote inhoud. Makkelijk schoon te maken. Leuk detail het blauwe licht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Viva Collection HD9357/10 Waterkoker