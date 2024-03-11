ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Rijstkoker

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Rijstkoker

HD4702/80

Rijstkoker

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

User Manual Philips Rice cooker

  • PDF bestand, 4 MB
  • 11 March 2024

Voeding is een belangrijk onderdeel van een goede gezondheid. Met de automatische rijstkookprogramma's van Philips blijven de voedingsstoffen en versheid van elke rijstkorrel behouden.

  • PDF bestand
  • 4 May 2024

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.