Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Koken
Alle series
Rijstkoker
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD4702/80
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
User Manual Philips Rice cooker
Voeding is een belangrijk onderdeel van een goede gezondheid. Met de automatische rijstkookprogramma's van Philips blijven de voedingsstoffen en versheid van elke rijstkorrel behouden.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.