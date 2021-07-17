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Niet meer leverbaar
Kan
10 koppen
grafisch keukenontwerp
Gebruik de warmhoudfunctie om rijst gedurende een langere tijd warm te houden. Wanneer het kookproces is voltooid, schakelt de rijstkoker automatisch over op de warmhoudmodus.
Handig rijst koken en warm houden
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Cader
17/07/2021
Sverige
Använder den nåstan 10år
Gillar alt på den bra produkt och bra pris Jätte bra Bra produkt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD4702/80 Riskokare
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD4702/80 Riskokare