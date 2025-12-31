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Alle series

  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
  • De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden

Sneakerreiniger

GCA1000/60

2 Prijzen

De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden
De Philips-sneakerreiniger is ontworpen voor eenvoudige en effectieve reiniging van uw sneakers. Kies de juiste borstel voor uw sneakers, maak de borstel nat met wat water en zeep, en beweeg de borstel over uw sneakers. Dan zien ze er in een handomdraai weer fris uit.
Bekijk alle voordelen

Inclusief drie borstels voor verschillende materialen

De eenvoudige manier om uw sneakers schoon te houden

  • 3x opzetborstel

  • Blauw/geel

  • 4x AA-batterij

De roterende borstel reinigt effectief

De roterende borstel reinigt effectief

Met wel 500 rotaties per minuut zorgt de Philips-sneakerreiniger voor een effectieve reiniging.

Eenvoudig te gebruiken in drie stappen

Eenvoudig te gebruiken in drie stappen

Maak de borstel nat met water en zeep, schakel de Philips-sneakerreiniger in en veeg de sneaker schoon met een schone handdoek als u klaar bent.

Drie borstels om verschillende materialen te reinigen

Drie borstels om verschillende materialen te reinigen

Kies de spons of de zachte of harde borstel om het materiaal van uw sneaker veilig te reinigen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

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