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GCA1000/60
3x opzetborstel
Blauw/geel
4x AA-batterij
Met wel 500 rotaties per minuut zorgt de Philips-sneakerreiniger voor een effectieve reiniging.
Maak de borstel nat met water en zeep, schakel de Philips-sneakerreiniger in en veeg de sneaker schoon met een schone handdoek als u klaar bent.
Kies de spons of de zachte of harde borstel om het materiaal van uw sneaker veilig te reinigen.
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