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  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
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  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
  • Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

Niet meer leverbaar

PerfectCare EliteStrijkijzer met stoomgenerator

GC9640/60

1
| (1) Beoordeling

2 Prijzen

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.
Bekijk alle voordelen

met een ultralicht strijkijzer

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

  • Druk max. 7 bar

  • Stoomstoot van max. 480g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,8 liter

  • Afneembaar waterreservoir

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang strijken zonder bij te hoeven vullen.

Bespaar energie met de ECO-modus

Bespaar energie met de ECO-modus

Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

04/07/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΥ ΔΕ ΒΓΑΖΕΙ ΑΤΜΟ

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9642/66 Steam generator iron

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9642/66 Steam generator iron

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