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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
GC9640/60
Druk max. 7 bar
Stoomstoot van max. 480g
Waterreservoircapaciteit van 1,8 liter
Afneembaar waterreservoir
Het afneembare waterreservoir heeft een grote vulopening, zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang strijken zonder bij te hoeven vullen.
Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van uw strijkresultaten. De ECO-modus gebruikt minder stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
Prijzen
1.0
van 5
1
Beoordeling
ΜΑΙΡΗ
04/07/2018
Ελλάδα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΥ ΔΕ ΒΓΑΖΕΙ ΑΤΜΟ
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9642/66 Steam generator iron
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Elite GC9642/66 Steam generator iron