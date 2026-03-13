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PerfectCare Expert Plus Stoomgenerator
Niet meer leverbaar
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GC8942/20
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8942/20 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron
Alles (4)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Kan mijn strijkijzer tussen het strijken door op de strijkplank blijven staan?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
PerfectCare Expert PlusAfneembaar waterreservoir voor uw strijkijzer
500-serieOntpiller
Mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator lekt vanuit de zoolplaat
Het Calc-Clean-lampje op mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator blijft knipperen
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
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