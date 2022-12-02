Geen fan van strijken, maar met dit toestel gaat het een stuk sneller en gemakkelijker. Een mand is er zo door. De temperatuur wordt automatisch ingesteld. Het toestel maakt een tikkend geluid ipv van het gebrom van andere toestellen, maar hier wen je heel snel aan. De 1.8l tank gaat zeer lang mee en kan bijgevuld worden tijdens het strijken. Het strijkijzer ligt zeer goed in de hand en heeft een mooi design.