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  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
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  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken
  • Ultrasnel strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare PerformerStoomgenerator

GC8715/20

4.4
| (443) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

1 Prijs

Ultrasnel strijken
Het Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.
Bekijk alle voordelen

met krachtige continue stoom

Ultrasnel strijken

  • Pompdruk max. 6 bar

  • Stoomstoot van max. 360 g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,8 l

  • Afneembaar waterreservoir

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Het waterreservoir is afneembaar heeft een grote vulopening zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.

Lichte stoomgenerator voor gemakkelijk gebruik

Lichte stoomgenerator voor gemakkelijk gebruik

Dankzij revolutionaire ProVelocity-technologie zijn we erin geslaagd een krachtige stoomgenerator te maken die veel lichter is dan traditionele modellen. Dit betekent dat het apparaat stabieler op uw strijkplank staat en dat het dragen ervan ook veel gemakkelijker is.

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.4

van 5

443

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

02/12/2022

België

België

Geverifieerde koper

Het product heeft alle kenmerken die ik wens !

het product is licht in de hand en strijkt zonder moeite al het mogelijke wasgoed ! Men hoeft niet bang te zijn om ook zeer delicate stoffen te strijken !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator

27/09/2021

België

België

Geverifieerde koper

ik vind hem gewelde goed

ik vind het toestel zeer goed ik zou terug zo een kopen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator

21/09/2021

België

België

Geverifieerde koper

mega goed

Moet minder moeite doen om te strijken, glijdt over alle stoffen, geen gedoe meer met temperatuur verzetten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator

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