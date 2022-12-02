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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Pompdruk max. 6 bar
Stoomstoot van max. 360 g
Waterreservoircapaciteit van 1,8 l
Afneembaar waterreservoir
Het waterreservoir is afneembaar heeft een grote vulopening zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.
Dankzij revolutionaire ProVelocity-technologie zijn we erin geslaagd een krachtige stoomgenerator te maken die veel lichter is dan traditionele modellen. Dit betekent dat het apparaat stabieler op uw strijkplank staat en dat het dragen ervan ook veel gemakkelijker is.
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
Prijzen
4.4
van 5
443
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
deceuninck
02/12/2022
België
Geverifieerde koper
Het product heeft alle kenmerken die ik wens !
het product is licht in de hand en strijkt zonder moeite al het mogelijke wasgoed ! Men hoeft niet bang te zijn om ook zeer delicate stoffen te strijken !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator
vanlooi
27/09/2021
België
Geverifieerde koper
ik vind hem gewelde goed
ik vind het toestel zeer goed ik zou terug zo een kopen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator
mimici
21/09/2021
België
Geverifieerde koper
mega goed
Moet minder moeite doen om te strijken, glijdt over alle stoffen, geen gedoe meer met temperatuur verzetten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Performer GC8723/20 Stoomgenerator